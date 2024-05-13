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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü, komiser yardımcısı hayatına son verdi!

        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!

        Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Komiser Yardımcısı Veysel Öztürk, eşi Hasret ile çocukları, Mustafa ve Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:53
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        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
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        Ankara'da alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

        EŞİYLE ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        AA ve DHA'da yer alan habere göre Veysel Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hasret Öztürk ile tartışmaya başladı.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        Tartışmanın ardından Öztürk, eşi Hasret ve çocukları, Mustafa ile Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına da kıydı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

        ANKARA'DAN HATAY'A TAYİNİ ÇIKMIŞ

        Veysel Öztürk'ün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken, tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

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        #ankara
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