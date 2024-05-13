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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı! - Güncel haberler

        Savunması çıldırttı! Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!

        Maganda kabuslarına kan donduran bir çifte cinayet daha eklendi. Şanlıurfa'da Zemzem Özdemir adlı 3 aylık hamile kadın, kız kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in önce bebeği 7 gün sonra da kendisi hayata veda etti. Tutuklanan maganda Fevzi Kara da çıldırtan ifadesinde, bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:37
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          Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede doğmamış 3 aylık bebeği ölen Zemzem Özdemir (42) de, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre olay, 6 Mayıs'ta Ceylanpınar'a bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi.

        • 3

          ÖNCE BEBEĞİ SONRA KENDİSİ HAYATA VEDA ETTİ

          Mahalledeki düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.

        • 4

          Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

        • 5

          GELENEK PİŞMANLIĞI

          Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        • 6

          Hastanede karnındaki 3 aylık bebeği yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 

        • 7

          Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Özdemir'in cenazesi adli tıpa kaldırıldı. Özdemir'in cenazesi Ceylanpınar'da toprağa verilecek. 

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