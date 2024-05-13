Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki bebeği kurtarılamadı.