Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! İşte 36. haftada alınan sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 36. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Düşme hattında çok kritik sonuçlar alınırken heyecan son 2 haftaya taşındı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Düşme hattında nefes kesen heyecan son 2 haftaya taşındı.
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Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
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Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
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Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı.
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Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.
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İşte puan durumu ve gelecek haftanın programı:
13- Kayserispor: 41
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14- Konyaspor: 40
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15- Ankaragücü: 39
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16- Gaziantep FK: 38
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17- Fatih Karagümrük: 37
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18- Hatayspor: 37
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19- Pendikspor: 36
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20- İstanbulspor: 16 (Küme düşmesi kesinleşti)
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37. HAFTADA KRİTİK MAÇLAR:
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
- 15
Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
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- 16
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
- 17
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor