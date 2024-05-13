Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini değerlendirdi!

"YALNIZ ADAMIN MOTİVASYONU"

Murat Özbostan: "Ortada bir başarısızlık varsa suçu tamamen teknik kadroya yıkmak adaletsizlik olur. İsmail Kartal'ın günah keçisi ilan edildiği, daha lig bitmeden yerine teknik adam arandığı bugünlerde alınan farklı galibiyetin çok daha anlamlı olduğu da bir gerçek. En azından İsmail hoca için... Kalan iki maçını da kazanarak veda edebilir Fenerbahçe'ye. Dünkü maçın en kritik yanı da şuydu; sarı-lacivertli futbolcuların üzerindeki baskının ortadan kalkmasıyla rahat oynadılar. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik etmeli. Bize müthiş tarihi bir sezon yaşatıyorlar…"