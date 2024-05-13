Putin neden Savunma Bakanlığı'na bir ekonomist atadı?

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Seçimleri yeniden kazanan Rusya lideri Putin, 12 yıldır Savunma Bakanı olan ve 2020 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kritik isimlerinden olan Şoygu'ya yeni kabinede görev vermedi. Şoygu yerine daha önce Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yapan Andriy Belousov'u atadı.

Belousov aslında bir ekonomist. Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı'nın yanı sıra Başbakan Mikhail Mishustin'in 2020'de Covid-19 geçirdiği dönemde üç hafta süreyle başbakan vekilliği de yaptı.

Belousov, Putin'in siyaset sahnesine çıktığı 2000 yılından beri Putin'in yanında. 1981 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden dereceyle mezun olan Belousov, 2000 yılında dönemin başbakanı Putin'in danışmanı olarak atandı ve 2006 yılında bakan yardımcısı olarak Ekonomi Bakanlığına katıldı. Putin'in 2008-2012 yılları arasında başbakanlık yaptığı dönemde, ekonomi ve finans departmanının direktörü olarak görev yaptı.

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2012 yılında Ekonomi Bakanı olarak atanan Belousov, ertesi yıl Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanı oldu.

BELOUSOV'UN ATANMASININ ÖNEMİ Peki Putin neden savunma konularında hiç bilgisi olmayan birini atadı? Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a göre bunun arkasında sağlam bir mantık var. Peskov düzenlediği basın toplantısında Putin'in 'inovasyon' ihtiyacı nedeniyle kendisini seçtiğini söyledi. Peskov, "Bugün savaş alanında kazanan, yeniliğe daha açık olan taraftır. Dolayısıyla gelinen aşamada Başkan'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na bir sivilin başkanlık etmesine karar vermesi doğaldır" dedi. Belousov'un 'sadece bir sivil olmadığını' söyleyen Peskov, "Rusya'nın Ekonomi Bakanlığını çok başarılı bir şekilde yönetmiş, uzun süre ekonomik konularda Başkan'ın yardımcılığını yapmış ve aynı zamanda önceki bakanlar kurulunda hükümetin birinci başkan yardımcılığını yapmış bir kişi" dedi.

UZMANLAR NE DİYOR? Uzmanlara göre Belousov'un Savunma Bakanı olarak atanması çok şey ifade ediyor. Bu, Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha yakın bir kişisel rol almayı amaçladığı anlamına gelebilir. Nitekim Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, yeni savunma bakanının Putin'in 'kuklalarından biri' olacağını öne sürüyor. REKLAM Belousov'un Savunma Bakanı olması Putin'in savaşı nasıl ilerletmek istediğine ve bunun ekonomik olarak mümkün olup olmadığına da işaret ediyor. Sky News'in haberine göre, Rusya'nın tüm ekonomisi şu anda orduya yönelmiş durumda. Putin, savaşın devam edebilmesi için ordunun mümkün olduğunca verimli çalıştığından emin olmak istiyor ve bunun için de ekonomi bilgisine sahip birine ihtiyacı var. Carnegie Endowment'ta Rus ordusu üzerine çalışan kıdemli araştırmacı Michael Kofman, Financial Times'a yaptığı açıklamada bu değişikliğin sebebinin, 'Rus ekonomik elitlerinin bu savaşta askeri elitlerden çok daha iyi bir performans sergilediğinin düşünülmesi' olduğunu söyledi. Ancak Belousov'un atanmasının Putin'in uzun süredir yakın çalışma arkadaşı olan ve Rusya'nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Şoygu'dan memnun olmadığının açık bir göstergesi olduğunu söyleyenler de var. Şoygu, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş nedeniyle Rusya içinde eleştirilere maruz kaldı. Yaklaşık bir yıl önce Şoygu'nun görevden alınmasını talep etmek üzere Moskova'ya yürüyen Wagner Grubu'nun şefi Yevgeny Prigozhin'in sert saldırılarına maruz kaldı. İsyan kısa sürede bastırıldı ancak Rusya'nın askeri ve para-militer güçleri arasında savaşa ilişkin artan huzursuzluğun sinyalleri belirgin hale geldi. Şoygu'nun yardımcısının yolsuzluk nedeniyle tutuklanması da Şoygu'nun göreve yeniden atanmamasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.