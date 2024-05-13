İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

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Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.

Böylece Ocak Mart döneminde 3 aylık cari açık 10 milyar 885 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.8 geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5.2 MİLYAR DOLAR

Mart ayındaki gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 193 milyon doları bulması etkili oldu.

Martta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon doları buldu.

(milyon dolar) 2023 Ocak-Mart 2024 Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Ocak-Mart CARİ İŞLEMLER HESABI -24.584 -2.667 -3.644 -4.544 -10.855 İhracat 60.912 19.668 20.757 22.209 62.634 İthalat 90.439 24.132 25.528 27.402 77.062 Mal Dengesi -29.527 -4.464 -4.771 -5.193 -14.428 Hizmet Gelirleri 18.465 6.724 6.196 7.015 19.935 Hizmet Giderleri 10.956 3.945 4.093 4.774 12.812 Mal ve Hizmet Dengesi -22.018 -1.685 -2.668 -2.952 -7.305 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.361 1.044 1.062 1.172 3.278 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.933 1.905 1.911 2.776 6.592 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -24.590 -2.546 -3.517 -4.556 -10.619 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6 -121 -127 12 -236 SERMAYE HESABI -48 33 -9 -13 11 FİNANS HESABI -11.409 1.866 -2.276 -3.833 -4.243 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.426 249 382 560 1.191 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.612 903 239 336 1.478 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.406 874 1.860 1.518 4.252 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.075 1.885 6.222 1.422 9.529 Hisse Senetleri -927 186 -136 236 286 Borç Senetleri 2.002 1.699 6.358 1.186 9.243 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.434 4.962 1.875 329 7.166 Merkez Bankası Genel Hükümet -1 1 1 Bankalar 2.600 4.264 1.940 -1 6.203 Diğer Sektörler -165 698 -66 330 962 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.988 1.431 -68 4.482 5.845 Merkez Bankası 6.385 63 45 -39 69 Genel Hükümet -244 17 -138 27 -94 Bankalar 4.648 3.017 513 3.436 6.966 Diğer Sektörler 2.199 -1.666 -488 1.058 -1.096 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.223 -4.500 -1.377 -724 -6.601 NET HATA VE NOKSAN -1.059 -1.707 -4.853 -9.557 -16.117 GENEL DENGE 14.282 6.207 6.230 10.281 22.718 REZERV VARLIKLAR -14.282 -6.207 -6.230 -10.281 -22.718 Resmi Rezervler -14.282 -6.207 -6.230 -10.281 -22.718 Uluslararası Para Fonu Kredileri REZERVLERDE 22.7 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ TCMB verilerine göre mart ayında portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Martta resmi rezervlerde ise 10 milyar 281 milyon dolar net düşüş yaşandı. REzervlerdeki 3 aylık düşüş böylece 22 milyar 718 milyon dolar oldu. Mart ayında kaynağı tespit edilemeyen para olarak da bilinen net hata ve noksan kaleminde 9 milyar 557 milyon dolarlık çıkış yaşandı.