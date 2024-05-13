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        Haberler Sağlık Sağlıklı beslenerek kilo almak için yol haritası: İşte zayıf insanların uygulayabileceği 7 etkili yöntem!

        Sağlıklı beslenerek kilo almak için yol haritası: İşte zayıf insanların uygulayabileceği 7 etkili yöntem!

        Zayıf insanlar için kilo almak, bazen zorlu bir mücadele olabilir. Ancak sağlıklı kilo alma yöntemleriyle bu süreç daha kolay ve etkili hale gelebilir. Peki, zayıf insanlar nasıl sağlıklı bir şekilde kilo alabilirler, bunun için hangi yöntemleri denemeleri gerekir? İşte, sağlıklı kilo alma yöntemleri hakkında bilmeniz gerekenler ve etkili olabilecek 7 tavsiye!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:34
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        • 1

          Kilo almak çoğu insan için kolay olsa da, bazı insanlar isteseler de kilo alamayabilirler. Böyle bir durumla karşı karşıya olan zayıf insanlar, vitamin ve mineralleri kaçırdığından bünyeleri zayıf düşebilir bu yüzden sağlıklı kaloriler ekleyerek yavaş yavaş kilo almayı deneyebilirler. Haberimizde zayıf insanlar için hayatlarında birkaç değişiklik yaparak sağlıklı kilo alabilmelerinin yollarını derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. DAHA SIK YEMEK YEMEK

          Kalori alımınızı arttırmanın en kolay yollarından biri, her öğünde daha fazla yemek ve daha sık yemek yemektir. Bu yöntem için yetişkinler günde 300-500 kalori ekstra almayı deneyebilir. Gün içinde yavaş yavaş 5 ila 6 küçük öğün yemeye başlayabilirsiniz.

        • 3

          Ayrıca yemek için oturduğunuzda doyana kadar, hatta doyduğunuzu hissedene kadar yemelisiniz. Bunun yanı sıra, aç olmadığınızı veya yemek yemeyi unuttuğunuzu düşünüyorsanız kendinize bir program yapabilirsiniz. Daha sonra bunu takviminize ekleyip unutmamak için telefonunuza bir alarm kurabilirsiniz.

        • 4

          2. DENGELİ BESLENMEK

          Abur cubur yiyerek kilo almaya çalışmak uzun vadeli bir kilo alma yöntemi değildir ve sağlıklı bir kilo alımı da sağlamaz bu yüzden dengeli bir beslenmeye sahip olmalısınız. Yani meyve ve sebzeler, nişastalı karbonhidratlar ve süt ürünleri ve etler gibi çeşitli yiyecek gruplarını beslenmenize katarak beslenmeniz daha iyi olabilir.

        • 5

          Örneğin bir ana yemeğin yanında fasulye, bakliyat, balık, yumurta ve et gibi yiyecekleri protein olarak ekleyebilirsiniz. Çok üşendiğinizde ise yoğurt veya sütlaç gibi hazırlaması kolay atıştırmalıklar yiyebilirsiniz.

        • 6

          3. EK MALZEMELERLE ÖĞÜNLERİNİZE EKSTRA KALORİ EKLEMEK

          Daha fazla kalori için yediğiniz bir yemeğe peynir ekleyebilirsiniz veya tam tahıllı ekmek üzerine fındık ezmesi gibi ekstralar sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çorba ve patates püresi gibi yiyeceklere ekstra proteinle kalori için süt de ekleyebilirsiniz.

        • 7

          4. SMOOTHIE HAZIRLAMAK

          Eğer katı yemekte zorlanıyorsanız smoothie veya shake gibi içerisinde birçok meyveyi, sebzeyi ve tahılı bulundurabilen içecekler tüketebilirsiniz. Böylelikle içindeki yüksek kalori ve besleyici bileşenlerin karışımı size yardımcı olabilir. Ancak içecekler tok hissetmenizi sağlayabilir bu yüzden yemek sırasında veya öncesinde içmekten kaçınmalısınız.

        • 8

          5. EGZERSİZ YAPMAK

          Egzersiz, özellikle de kuvvet antrenmanı, kaslarınızı geliştirerek kilo almanıza yardımcı olabilir. Egzersiz size yorduğundan enerji kaybettirerek aynı zamanda iştahınızı da artırabilir. Ayrıca, yoga ile de kas geliştirebilirsiniz.

        • 9

          6. KİLO ALMAK İÇİN HER ÖĞÜNDE PROTEİN TÜKETMEK

          Daha fazla yemek yemek kilo almanın anahtarıdır ancak yediğiniz protein miktarı da önemlidir. Proteinin tüm vücudunuzun çoğunun, özellikle de yağsız kütlenizin yapı taşı olduğu göz önüne alındığında bu makronun alımını artırmak genellikle kas kütlesi kazanmak için gereklidir.

        • 10

          7. KİLO ALMADA TUTARLI OLMAK

          Son olarak tutarlılık olmadan ilerleme, büyüme veya değişim diye bir durum söz konusu olamaz. Yani kilo alma gibi süreç gerektiren olaylar bir gecede gerçekleşmez ve sağlıklı kilo almak, birkaç haftanızı ayırıp kalıcı sonuçlar alabileceğiniz bir durum değildir. Bu yüzden sadık kalabileceğinizi bildiğiniz bir diyeti seçerek ona uymak önemlidir.

          Kaynak: Mayo Clinic, Trifecta, National Health Service (NHS)

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