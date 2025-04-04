Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.379,83 %-1,10
        DOLAR 37,9857 %0,08
        EURO 41,7206 %-0,66
        GRAM ALTIN 3.702,44 %-2,48
        FAİZ 46,13 %2,06
        GÜMÜŞ GRAM 36,30 %-6,57
        BITCOIN 83.329,00 %1,23
        GBP/TRY 48,9795 %-1,49
        EUR/USD 1,0969 %-0,75
        BRENT 65,49 %-6,63
        ÇEYREK ALTIN 6.054,49 %-2,47
        Haberler Ekonomi Para Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE martta aylık yüzde 2,6 arttı - Para Haberleri

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE martta aylık yüzde 2,6 arttı

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel kapsamlı TÜFE yüzde 2,6 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

        Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE martta aylık yüzde 2,6 arttı.

        Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,91, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,22 artış kaydetti.

        Endeks, enerjide yüzde 0,03, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,69, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,27 ve hizmette yüzde 2,96 yükseldi.

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin martta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

        Kapsam Aylık
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,91
        Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,22
        Enerji 0,03
        Gıda ve alkolsüz içecekler 3,69
        Enerji ve gıda dışı mallar 2,27
        Hizmet 2,96
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Habertürk Anasayfa