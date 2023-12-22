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        Haberler Ekonomi Para Mevduat ve kredi faizlerinde son durum - Para Haberleri

        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı

        Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ederken 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yüzde 52.17'ye yükseldi. İhtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz de yüzde 61.67 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:58
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        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Verilerde TL mevduat faizlerindeki yükselişin devam ettiği görüldü.

        Geçen hafta itibarıyla 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz yüzde 52.17'ye çıktı.

        Merkez Bankası haziran ayında faiz artırımlarına başlamadan önce TL mevduat faizleri yüzde 30.32 seviyesindeydi.

        Merkez Bankası dün yaptığı son 250 baz puanlık faiz artırımıyla politika faizini 6 ayda yüzde 8.5'ten yüzde 42.5'e çıkardı. Bunun etkisiyle söz konusu süreçte mevduat faizleri de 21.85 puan artmış oldu.

        TCMB verilerine göre geçen hafta itibarıyla bankacılık sektöründe kredi faizlerindeki artış da hız kesmeden devam etti.

        Bankalarca verilen ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi 15 Aralık haftasında yüzde 61.67'ye çıktı. Haziran ayında ortalama faiz yüzde 41.68 seviyesindeydi.

        İhtiyaç kredisi faizinin seyri:

        Hafta İhtiyaç kredisi faiz oranı (%)
        16-06-2023 41,68
        23-06-2023 41,52
        30-06-2023 43,96
        07-07-2023 47,95
        14-07-2023 48,13
        21-07-2023 47,89
        28-07-2023 46,45
        04-08-2023 47,72
        11-08-2023 48,01
        18-08-2023 47,12
        25-08-2023 46,60
        01-09-2023 52,97
        08-09-2023 59,71
        15-09-2023 58,80
        22-09-2023 58,93
        29-09-2023 59,37
        06-10-2023 61,21
        13-10-2023 60,45
        20-10-2023 61,33
        27-10-2023 59,90
        03-11-2023 60,21
        10-11-2023 60,19
        17-11-2023 59,53
        24-11-2023 60,15
        01-12-2023 61,30
        08-12-2023 61,50
        15-12-2023 61,67
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