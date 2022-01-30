Metaverse'de Çırağan'ın arsası değerli olmayabilir

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NeoHub Genel Müdürü Gürhan Çam, DenizBank Kurumsal İletişim Müdürü Emek Kaplangil'in metaverse ve NFT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Gürhan Çam farklı Metaverse uygulamalarındaki arazi satışlarına ilişkin "Metaverse evren ötesi. Bu dünyayla ilintilenmek zorunda değiliz. Bu dünyada Beşiktaş sahili herkesin olmak istediği bir yerse, Metaverse'de olmayabilir. Hatta Metaverse'de yeni yeni yerler kurulabilir. Sen şimdi Metaverse'de gidip Beşiktaş'taki Çırağan'ın olduğu arsayı aldın. Bunun çok değerli olduğunu düşünebilirsin. Ama nereden biliyorsun insanların Metaverse'de de Çırağan'da gelip vakit geçirmek isteyeceğini? Ya vakit geçirmek istedikleri yer şu anda üzerinde hiçbir şey olmayan bir toprak parçasına dikilecek bir binanın içindeki bir konser alanıysa ne yapacağız? Tamamen değerler yeniden biçilecek" değerlendirmesinde bulundu.