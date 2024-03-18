META'ya geçici tedbir kararı

Threads kapanacak mı?
Instagram, Facebook ve Threads'in çatı kuruluşu META hakkında geçici tedbir kararı alındı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı
Twitter'a rakip olarak Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen ve çıkış aşamasında da büyük tartışmalara sebep olan Threads hakkında Rekabet Kurulu karar açıkladı. Önde gelen sosyal medya kuruluşlarından Threads'in çatı kuruluşu META hakkında Rekabet Kurulu'nca tedbir kararı verildi.
Yapılan açıklamada,
"META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı).
META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.
tespit edildi.
Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir"
ifadeleri kullanıldı.