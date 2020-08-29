MESS nedir? MESS Teknoloji Merkezi nerede? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
MESS NEDİR?
MESS açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır.
MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?
MESS Teknoloji Merkezi, İstanbul'da yer alıyor. MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL’lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrika törenle açıldı İstanbul’da gerçekleştirilen açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
Bu yatırımlardan ilki, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek.
Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye’de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.
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