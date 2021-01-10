Wickr, San Francisco merkezli bir Amerikan yazılım şirketidir ve şirket en çok aynı adlı anlık mesajlaşma uygulamasıyla bilinir.

Wickr, farklı müşteri ihtiyaçlarına göre birkaç güvenli mesajlaşma uygulaması geliştirdi: Wickr Me, Wickr Pro, Wickr RAM ve Wickr Enterprise. Wickr anlık mesajlaşma uygulamaları, kullanıcıların fotoğraflar, videolar ve dosya ekleri dahil olmak üzere uçtan uca şifrelenmiş ve içerik süresi dolan mesajları değiş tokuş etmesine olanak tanır.

WİCKR ME ÜCRETLİ Mİ?

Yazılım, iOS, Android, Mac, Windows ve Linux işletim sistemleri için ücretsiz olarak indirilebilir.