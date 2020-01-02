Reuters

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını, sözleşmede öngörülmemesi veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanmak üzere bu yıl için yüzde 15 olarak

belirledi.

ASGARİ TUTAR 260 TL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bu kapsamda alacağın tahsil masrafları için

talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 260 TL olarak tespit edildi.