Ekonomi piyasalarının merakla beklediği Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Merkez bankası Şubat ayı politika faizi ile ilgili kararını Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündemden düşmeyen Merkez Bankası faiz kararı ekonomi dünyasının en çok araştırdığı konuların arasında yer alıyor. İşte Merkez Bankası Şubat ayı toplantısı ile ilgili merak edilenler...