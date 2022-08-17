Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı azalır mı?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Ekonomi piyasalarının gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Son sekiz toplantıda politika faizinde değişiklik yapılmamıştı. 14 seviyesinde sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne olacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısının ardından TCMB faiz kararı açıklanacak. İşte, 2022 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...

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