        ÇEYREK ALTIN 7.197,25 %0,42
        Grev kararı almışlardı... İZBAN seferleri yeniden başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Grev kararı almışlardı... İZBAN seferleri yeniden başladı

        İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 10:52 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:49
        İZBAN seferleri yeniden başladı
        İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

        İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz."

        İZBAN'daki seferlerin memurların gerçekleştireceği eylem nedeniyle bugün için iptal edildiği duyurulmuştu.

