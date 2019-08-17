Memur zammı ne kadar oldu? Sorusunun cevabını yaklaşık 3 milyon 200 bin ile 2 milyona aşkın memur emeklisi tarafından merak konusu oldu. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5 ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU 2019

Hükümetin zam teklifini açıklayan Selçuk "Kamu çalışanlarımızın maaşlarında; 2020 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını;her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" dedi.

MEMUR-SEN: YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için hükümetin memur ve memur emeklilerine yaptığı zam teklifine ilişkin, “Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek ve dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif; vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük niteliktedir” dedi.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Görüşmeler 1 Ağustos’ta başladı ve 20 Ağustos’a kadar sürecek. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanamaması halinde uzlaşma süreci başlayacak.