Maher Holding istihdamı koruma sözü verdi

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen yaptığı açıklamada dünyanın ve Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek kamu ve özel sektörün bir bütün olarak bu süreçte mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Devletimizin almış olduğu önlemler var. Bireylerin ve ekonominin bu zor süreçte ayakta kalması için uygulanan destek çalışmaları var. Faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz aksamadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam edecektir. Maher Holding’e bağlı tüm şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir kısıtlama ve değişime gitmeden ve devletimizin sağladığı kısmi çalışma desteğini kullanmadan istihdamı koruyacak ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu topraklarda faaliyet gösteren her şirketin bu süreçte bu mücadeleye destek olması gerekiyor” dedi.

ÖDEMELER KESİNTİSİZ YAPILACAK

Levent Uluçeçen, zorlu süreçte sadece holding çalışanlarını değil iş ortaklarını da korumaları gerektiğini söyleyerek, “Acentelerimizin, iş yaptığımız, mal ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın ödemelerini aksatmadan ve birçoğunu öne çekerek yapıyoruz. Bu zor süreci en az hasarla atlatmak için tüm büyük yapıların benzer bir uygulama yapması lazım. Kısacası hep birlikte ayakta kalmamız lazım” dedi. Sadece Grubumuzda istihdamı korumakla kalmayacağız acentelerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızın da istihdamı korumalarına yönelik çözüm önerileri ve katkı sağlamaya çaba sarf edeceğiz. Holding bünyesinde bulunan Matger, Me-Nova ve Solar Enerji şirketlerinin iş süreçlerini aksatmadan ve çalışanların sağlıklarını koruyacak şekilde iş planlaması yapıldığını belirten Uluçeçen, “Sürecin en başından bu yana hem ekibimizin hem de iş ortaklarımız için gerekli önlemleri aldık. Her gün durum değerlendirmesi yaparak yeni önlem ve uygulamaları devreye alıyoruz” dedi.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA DESTEK

Holding bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği’nin öncülük ettiği kampanyaya maddi olarak katkıda bulunduğunu belirten Levent Uluçeçen, “Maher Holding bünyesinde bulunan 2 sigorta şirketimiz Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin öncülüğünde Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulundu. Bu anlamda her türlü çalışmanın içinde bulunmak bizim görevimizdir” dedi.