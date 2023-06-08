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Mayısta en yüksek reel getiriyi altın sağladı

TÜİK, mayıs ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

Giriş: 08.06.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Mayısta en yüksek reel getiriyi altın sağladı
HABERTURK.COM

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

BORSA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 2.60, Amerikan Doları yüzde 1.57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.96, Euro yüzde 0.69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 8.29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 3.23, Amerikan Doları yüzde 2.19, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.58, Euro yüzde 1.30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 7.73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023:

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