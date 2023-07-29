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SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün’ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Ali’nin, “O adamı sen öldürdün!” sözleriyle suçladığı Ozan, Defne’nin de sert tepkisiyle karşılaşıyor. Arda’nın ormanda kaybolduğu korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda, Ali’nin çaresiz yakarışları yüreklere dokunuyor.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

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MAVİYE SÜRGÜN’ÜN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne ve Ali’nin yakınlaştığı anlara şahit olan ve hayati bir karar alan Ozan için Defne’yi oyundan çıkarmanın vakti gelmişti. Ozan’ın yeni bir altın teslimatı yapacağını öğrenen Defne ise Murat’la birlikte harekete geçti. İkili, Ozan’ın altınlarını alıp Çamlıkıyı’yı terk edecekti. Murat, Ozan’ın adamını takip ederek altınlara ulaşırken, Defne kendisine karşı giderek düşmanlaşan Ozan ile bir aradaydı. Ozan, altınlarının Defne’nin eline geçmesinin nedeni olarak gördüğü ortağı Ricardo ile Defne’ye hiç beklemedikleri bir sürpriz hazırladı. İkiliye yatında bir yemek organize eden Ozan, büyük bir tuzak kurdu ve Ricardo’yu hazırladığı yemekle zehirledi. Ozan, zehirlenen Ricardo için diğer teknelerden yardım isteyince uzaktan onları izleyen Ali ve Hasan harekete geçti. Bu fırsattan yararlanan Defne, Ozan’ın bıraktığı silahı ona doğrulttu. “Defne, Ozan’ı vuracak mı?” sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu.

'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte 'Maviye Sürgün’ün 8. Bölüm 2. Tanıtımı;