5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
Mardin'de, bir aracın içinden dışarıya ateş açanların yanına gidip uyarmak isteyen 32 yaşındaki Ahmet Durak, çıkan tartışmada silahla öldürüldü. Durak'ın 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi
Mardin'de olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkiinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak (32), iddiaya göre uyarmak istedi.
TARTIŞMA ÇIKINCA VURDULAR
DHA'daki habere göre bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5 AY ÖNCE EVLENMİŞ EŞİ HAMİLEYDİ
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.