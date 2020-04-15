15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Senegal'den tası tarağı toplayarak geçimini futbolculuktan sağlamak için Fransa'nın yolunu tutan Sadio Mane, bugünlere sadece çok çalışarak gelmedi. Afrika'dan, Avrupa'ya göçen bir genç futbolcu, sadece kendisi için çalışmaz, aynı zamanda ailesi için de çalışır. Çalışma fırsatını yakalaması da, Avrupalı rakiplerinden farklı olur. Onları bugünle değil, geçmişleriyle de değerlendirmeniz gerekir. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Aurelien Chedjou'da olduğu gibi...
22 yaşında 4. Lig'de top koşturan Chedjou, bir şans bulabilmek için alışagelmişin dışında yöntemlere başvurmuştu. Lille'in rezerv takımının teknik direktörünü tanıyordu ve ona "Beni transfer etmek ister misiniz?" diye mesaj attı. Bir hafta sonra gelen mesajla hayatı değişti. Senegalli Mane'nin yürüdüğü yol, Kamerunlu Chedjou'nunkinden biraz daha farklı olsa da hikayeleri benziyor. Mane'nin, diğer Avrupalı çocuklar gibi 'şımarıklık' yapma, antrenmanda kaytarma, ya da 'Bugün, benim günüm değil' deme şansı olmamıştı. O da bunun farkındaydı.
Metz'in altyapısında birlikte oynadığı arkadaşlarından Pierre Bouby, "Her zaman olgun biriydi. Onu öyle boş uğraşlarla görmezdiniz çünkü vakti yoktu. Karakterinin oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim." diyordu. "Dışardan göründüğü kadarıyla bir şeyleri ıskalam şansı yoktu. Bu da Mane'yi, Mane yapan şey herhalde"
Onu Senegal'den de tanıyan ve Metz'te de antrenörlüğünü yapan Oliver Perrin, "Mane sadece içgüdüleriyle tanımlanacak bir oyuncu değildi" diyor. "Aynı zamanda geçmişi ve hikayesiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Senegalliler için, başarı sadece bireysel değildir. Aynı zamanda aileniz için, Avrupa'ya gelirken geride bıraktığınız herkes için hareket edersiniz. Bu Avrupalılar için anlaşabilecek bir motivasyon değildir."
Bambali Köyü, Senegal'in güneybatısında bulunan Casamance Nehri'nin zayıf kollarından birinin kenarında bulunur. Burası birçokları gibi Mane için de 'ev'dir. Şu sıralarda o sokaklarda yürürseniz Mane'nin posterlerini görürsünüz, altında "Ulusun gururu" yazar... Mane'nin okuldan öğretmeni ve aynı zamanda ilk kulübü olan Mansacounda de Bambali'nin teknik direktörü olan Moussa Ndione, antrenman yaptıkları sahanın, sahadan çok her şeye benzediğini söylüyor. Engebeli, düzensiz, ineklerin otladığı bir mera...
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