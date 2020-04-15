22 yaşında 4. Lig'de top koşturan Chedjou, bir şans bulabilmek için alışagelmişin dışında yöntemlere başvurmuştu. Lille'in rezerv takımının teknik direktörünü tanıyordu ve ona "Beni transfer etmek ister misiniz?" diye mesaj attı. Bir hafta sonra gelen mesajla hayatı değişti. Senegalli Mane'nin yürüdüğü yol, Kamerunlu Chedjou'nunkinden biraz daha farklı olsa da hikayeleri benziyor. Mane'nin, diğer Avrupalı çocuklar gibi 'şımarıklık' yapma, antrenmanda kaytarma, ya da 'Bugün, benim günüm değil' deme şansı olmamıştı. O da bunun farkındaydı.