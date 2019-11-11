Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın kompakt SUV modeli C-HR makyajlandı. İlk tanıtıldığı 2016 yılından bu yana Toyota'nın Sakarya fabrikasında üretilen model, makyajlı versiyonu ile de aynı tesiste üretilmeye devam edecek.

C-segmentte yer alan C-HR'ı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen Avrupa lansmanda test etme fırsatı bulduk.

En başta, C-HR'ın hem iç hem de dış tasarımında görsel olarak büyük değişiklikler geçirmediği göze çarpıyor.

Öyle ki, otomobilin dışındaki tasarım değişiklikleri farların içindeki LED ışık grubu, ön tamponun değişen tasarımı ve bagaj kapağı üstüne eklenen siyah spoyler benzeri bir parça ile sınırlı kalmış.

Bu durum, otomobilin mevcut sahiplerinin yüzünü güldürecek olsa da, C-HR'ın yeni sahiplerine ise bir takım teknik ve donanımsal farklılıklar sunduğunu da bilmekte fayda var.

Lizbon ve çevresinde yaklaşık 500 kilometrelik bir rotada kullandığımız otomobilin, yol, lastik ve motor sesini kabin içine artık daha az aldığını gözlemledik.

Ayrıca, elektrik destekli direksiyonun tepkilerinde de ilerleme kaydedildiği ve bu sayede otomobilin zaten başarılı olan yol tutuşunun makyaj öncesine göre bir adım daha öteye taşındığı fark ettik.

BİLGİ EKRANI DAHA PRATİK

Kokpiti olduğu gibi makyaj öncesinden alınan yeni C-HR'ın, rakiplerinin gerisinde kalan multimedya bilgi ekranının ise elden geçirildiğini belirtelim.

Kullanım sırasında pek de pratik olamayan eski ekranın yerine, ilk kez yeni Corolla'da karşımıza çıkan ve hem dokunmatik özelliğe sahip hem de fiziksel tuşları bulunan 8 inç boyutundaki yeni bir ekran kullanılıyor.

Ön konsolun üstünde konumlandırılan tablet formundaki ekranın ara yüzü de Corolla ile benzerlik taşırken, kullanımında yolculuk sırasında herhangi bir problem yaşanmıyor.

Ayrıca, Toyota modellerinde eksik kalan Apple Carplay ve Android Auto gibi özellikler de artık C-HR'da sunuluyor.

Tüm bu yeniliklere rağmen, ekranın çözünürlüğünün hâla Avrupalı rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını da belirtmekte fayda var.

Kokpitteki en büyük değişimi ise, otomobilin zaten karanlık iç mekanını daha da iç karartıcı bir hale getiren siyah tavan yerine artık açık renk tavan seçeneğinin sunulması oluşturuyor.

Türkiye'de satılan tüm C-HR'ların açık renk tavan ile satışa sunulacağı açıklanırken, otomobilin bu sayede daha fazla ferahlık sunduğunu da söyleyelim.

1.8 HIBRIT İLE DEVAM

Yeni C-HR'ın donanım ve teknik özellikleri ile devam etmek gerekirse, Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olma unvanını taşıyan C-HR, makyaj öncesinde de olduğu gibi biri benzinli ve biri hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği ile satışa sunuluyor.

Fakat, otomobilin mevcut 1.8 litrelik hibrit ünitesinin yanına makyajla birlikte eklenen 184 beygir gücündeki 2.0 hibrit motor ise Türkiye'de satışa sunulmuyor.

Donanım paketlerinin ismi değişen ve Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı paket ile tüketicilerin beğenisine sunulan otomobilde, ürün gamına eklenen buzul metalik gri, egzotik kırmızı ve turuncu metalik renkleri modelin 'yeni' hissiyatını artırıyor.

Benzinli ve hibrit motor seçeneğinden oluşan iki farklı güç seçeneği ile bayilerde yerini alan yeni C-HR'ın, makyaj öncesinde satışta olan 1.2 benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonu ise artık Türkiye'de satılmıyor.

Tüm versiyonları önden çekişli olarak satılan otomobilin hibrit versiyonun gücü 122 beygir olarak açıklanırken, benzinli ünitenin ise 116 beygir güç ürettiği belirtiliyor.

'ALABİLDİĞİMİZ KADAR SATIYORUZ'

Otomobilin Lizbon'daki lansmanında sorularımızı yanıtlayan Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, C-HR'ın satış hedefini yılı sonuna kadar 2 bin 800 adet olarak hedeflediklerini, bunun ise bin adedinin makyajlı versiyon olacağını kaydetti.

Türkiye'de Toyota satışlarının yüzde 50'sinin hibrit seçeneklerden oluştuğunun bilgisini paylaşan Erdim, C-HR satışlarında ise bu oranın yüzde 90'a çıktığını bildirdi.

Hibrit model talebinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün arttığına dikkat çeken Erdim, "Bu durum araç tedariki konusunda ise bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Satışlarımız içindeki hibrit oranını, alabildiğimiz araç sayısı belirliyor. Ne kadar hibrit alabilirsek o kadar satıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla hibrit alabilmemiz halinde söz konusu oran yukarılara çıkacaktır. Pazar ve talep bunu gösteriyor" dedi.

Makyajlı C-HR'in fiyatlarını makyaj öncesi versiyon ile aynı seviyede belirlediklerini kaydeden Erdim, bu fiyatların lansmana özel olduğunu vurguladı.

Buna göre, 165 bin 350 bin TL'den başlayan aracı fiyatı 239 bin 300 TL'ye kadar çıkıyor. Fakat, lansman dönemi sona erdiğinde otomobilin liste fiyatı 170 bin 350 TL'den başlayacak ve 265 bin 800 TL'ye kadar çıkacak.

YENİ BATARYA AĞIRLIĞI AZALLTI

Öte yandan, etkinlikte hazır bulunan Toyota şef mühendislerinden Takamoto Suzuki, 1.8 litrelik hibrit versiyonda artık lityum-ion bataryaya geçildiğini belirterek, bu sayede araca ağırlık tasarrufu sağladıklarını ve artan donanımlar sayesinde toplam ağırlığın makyaj öncesine göre değişmediğinin altını çizdi.

Takamoto Suzuki, 2.0 litre hibrit motordaki bataryanın ise nikel bir paket olarak kaldığını vurguladı.

Sonuç olarak, C-HR'ın artık daha konforlu ama aynı zamanda da daha çevik bir otomobil haline geldiğini söyleyebiliriz.

Değişen multimedya ekranı ile iyileştirilen yalıtım özellikleri sayesinde ise C-HR'ın makyaj öncesine göre daha kaliteli bir otomobil hissiyatı yaşattığını da söylemeden geçmeyelim.

Her ne kadar C-HR ile farklı kulvarda olsalar bile, bir süre önce satışa sunulan Volkswagen Passat ve Skoda Superb'in de makyajlı versiyonlarında karşımıza çıkan bu durum, otomotiv sektöründeki son 'makyaj' trendleri hakkında da ipuçları veriyor.