Alman MPV'ye 'elektrik' makyajı

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Mercedes-Benz'in kompakt MPV modeli B-Serisi'nin makyajlı versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Tasarımı büyük ölçüde korunan otomobil, makyaj operasyonu ile yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası gibi detaylara kavuştu. Otomobilde arka stop lambalarının artık standart olarak LED teknolojisi ile sunulduğu da verilen bilgiler arasında.

Aracın iç mekanında ise, 10.25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran bulunuyor. Ayrıca, iki adet 10.25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyonda kullanıcılara bir seçenek olarak sunuluyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELER İLE GELDİ

Makyaj ile birlikte yeniden tasarlanan orta konsol haricinde, yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.

Hatırlanacak olursa, Alman üretici 2039 yılından itibaren yeni binek otomobil ve hafif ticari araç filolarının tüm değer zinciri ve yaşam döngülerinin net karbon nötr olarak sunulması hedefini açıklamıştı.

Bu kapsamda, yeni B-Serisi'ndeki koltuk kumaşlarında geri dönüştürülen malzemelerin kullanıldığı kaydedildi.

MOTORA ELEKTRİK GELDİ

B-Serisi’nin motor seçenekleri de makyaj ile birlikte güncellendi ve elektrikli hale getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, otomobil ilk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor.

B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörünün (RSG) 12 voltluk dahili sistemi, 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

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