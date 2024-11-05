“Made in Türkiye” ürünleri 15 ülkeye satılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol’un, kasım kampanyaları bu yıl Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’da aynı anda başlatılacak.

Bununla birlikte, kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliği ile özel finansal destekleri de hayata geçirildiği de vurgulandı.

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"SATICILARIMIZIN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen ve Trendyol satıcılarını buluşturan İş Ortağı Zirvesi’nde kasım kampanyalarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan “Türkiye’de ve yurt dışında 40 milyondan fazla müşterimiz ve onların taleplerini karşılayan yüz binlerce satıcımız var. Biz onların arasında bir köprüyüz ve bu sayede Trendyol’un yarattığı istihdam bugün 2 milyon kişiyi aşmış durumda. Kasım ayı, her sene satıcılarımızın işlerini büyütebildiği bir dönemdir. Ama bu kasım önceki yıllara göre daha farklı. Çünkü faaliyet yürüttüğümüz tüm ülkelerde kasım kampanyasını aynı dönemde başlatıyoruz. Bu kasımda yaratacağımız e-ihracat hacmi sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini geliştirmelerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trendyol olarak, e-ticarette başarının ancak tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnaf, KOBİ’ler ve bu ekosistemin tüm oyuncuları ile birlikte bir başarı öyküsü yazmayı başardık ve gelecekte de satıcılarımız ve müşterilerimizle etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.