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MAAŞ FARKLARI ödeme tarihleri 2023: Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı ve zamlı emekli ve memur maaşı ve yüzde 30 zam farkı ne zaman yatacak?

Tarih netleşti! Emekli ve memur yüzde 30 zam farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memur maaş farklarına ilişkin araştırmalar yapıyor. TÜİK tarafından duyurulan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olurken memur ve SSK - Bağ-Kur emekli zam farkının ödeme tarihi gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamayı ve yüzde 30 zam farkının ne zaman yatacağına ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte emekli ve memur zam farkının ödeneceği kritik tarih...

Giriş: 20.01.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Memur ve emekli memur maaş farkı için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve refah payı ile yüzde 30 oranındaki zam kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti. Son gelişmelerin ardından yüzde 30 maaş farkı ile ilgili "2023 memur ve SSK Bağ-kur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında ödenecek?" soruları gündeme geldi. İşte emekli ve memur maaş farkı ödeme ve sorgulama tablosu...

  • NET ZAM BELLİ OLDU

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu. Emeklilerin ocak zammını ödemelerini 17 - 28 Ocak tarihlerinde alması bekleniyor. Beklenen detaylı tarihler ise şu şekilde;

  • MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi

  • SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde bugün başladı,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

  • BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

    Not > Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

  • EMEKLİ SANDIĞI OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 

  • AK PARTİ'DEN ZAM AÇIKLAMASI GELDİ

    Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

    Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NETLEŞTİ

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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