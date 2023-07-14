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        Londra Gatwick Havalimanı'nda 8 günlük grev

         İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 8 günlük greve gidecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:05
        Londra Gatwick Havalimanı'nda 8 günlük grev
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        Çalışanları temsil eden Unite sendikasının açıklamasına göre, büyük hava yolu şirketlerinin check-in, yer ve bagaj hizmetleri gibi faaliyetlerini yürüten ASC, Menzies Aviation, GGS ve DHL Services Ltd. şirketlerinde çalışanlar, ocak ayından beri devam eden görüşmelerdeki taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı.

        Havalimanındaki 950 çalışan, ilk olarak 28 Temmuz-1 Ağustos'ta, 4 gün greve gidecek. Grevlerin ikinci kısmı ise 4 Ağustos-8 Ağustos'ta olacak.

        Grevler nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksaklık, erteleme veya iptaller "kaçınılmaz" olarak görülürken, British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI, Westjet and Wizz hava yolları grevlerden etkilenecek.

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        Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, Gatwick'teki üyelerinin zorlu roller üstlendiğini ve havalimanındaki faaliyetlerin devamlılığını sağladıklarını belirterek, "Havalimanındaki bu düşük ücret sorununu ortadan kaldırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Unite Bölge Sorumlusu Dominic Rothwell ise grevlerin havalimanındaki operasyonlarda kaçınılmaz şekilde erteleme, aksaklık ve iptallere yol açacağını aktararak, "Bu anlaşmazlığı, tamamen şirketler ortaya çıkardı. Üyelerimize adil bir maaş teklifinde bulunmak için her türlü fırsat vardı ama bunu yapmamayı tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

        Gatwick Havalimanı sözcüsünün de uçuşların planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için hava yolu şirketlerini destekleyeceği kaydedildi.

        Easyjet, bu hafta başında yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1.700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu.

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