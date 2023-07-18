Limak'tan Suudi Arabistan'da Mühendis Kızlar Projesi anlaşması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen İş Forumu’nda imzalanan mutabakat anlaşması kapsamında, Limak Şirketler Topluluğu tarafından 2015 yılından bu yana başarıyla yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin küresel ayağı olan Global Engineer Girls girişiminin Suudi Arabistan’da başlatılması öngörülüyor.

Limak Şirketler Topluluğu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakan Yardımcısı Ammar Altaf tarafından imzalanan Yönetici Programı Mutabakat Anlaşması, Global Engineer Girls ile ülkenin en prestijli üniversitelerinden biri olan Prenses Nora bint Abdulrahman Üniversitesi arasında, yüksek öğretim alanında işbirliği yaratılmasına yönelik çerçeveyi belirliyor. Yönetici Programı Mutabakat Anlaşması aralarında bilgi transferi, mesleki bilgi ve becerilerin artırılması (upskilling), Ar-Ge ve inovasyonun da bulunduğu çeşitli alanlarda kurumlar arasında iş birliği fırsatlarının değerlendirilerek ortak hareket edilmesini vesomut adımlara dönüştürülmesini amaçlıyor. Gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından Prenses Nora bint Abdulrahman Üniversitesi’nin ilgili mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın mühendis adaylarının Global Engineer Girls programı kapsamında desteklenmesi öngörülüyor.

Bilindiği üzere Limak Şirketler Topluluğu’nun 2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), Kuveyt açılımının ardından 2023 yılında Global Engineer Girls markasıyla Kuzey Makedonya ve Kosova’da başlatılmıştı. STEM alanlarında eğitim gören ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyen kadın mühendislerin sayısını artırmayı hedefleyen program, uygulandığı farklı ülkelerdeki kadın mühendislik öğrencilerini aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Cidde’de imzalanan Yönetici Programı Mutabakat Anlaşması ile ilgili konuşan Limak Şirketler Topluluğu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, küresel programa yeni bir ülke eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “‘Amiral gemisi’ olarak nitelendirdiğimiz Türkiye’nin Mühendis Kızları’nda neredeyse 8 yılı geride bıraktık. Ülkemizdeki başarılı uygulamanın ardından Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova’da başlattığımız Global Engineer Girls girişimine Suudi Arabistan’ı ekliyor ve girişime daha fazla küresel perspektif kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum”.

Her yerde olduğu gibi Suudi Arabistan’da da kadınların ve genç kızların mühendislik alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Özdemir, “Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanlığı ile işbirliği halinde, ülkenin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biri olan Prenses Nora bint Abdulrahman Üniversitesi ile derinlemesine bir süreç başlatıyoruz. İşbirliği fırsatlarını değerlendirme ve somut hareket alanlarını belirleme amacıyla attığımız bu önemli adımın hem ülkemiz, hem de Suudi Arabistan için olumlu sonuçlar vermesini umut ediyorum” diye konuştu.