Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Kusunca abdest bozulur mu? Ağza gelen az veya çok kusmuk orucu bozar mı?

        Kusunca abdest bozulur mu? Ağza gelen az veya çok kusmuk orucu bozar mı?

        Abdest, İslam dininde namaz, Kur'an gibi ibadetleri yerine getirmek için yapılan ilk adımdır. İbadetlerinde hassas olan Müslümanlar kusunca abdest bozulur mu, az kusmak abdesti bozar mı gibi istem dışı gerçekleşen eylemlerin cevaplarını merak etmektedir. İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kusunca abdest bozulur mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Diyanet İşleri Başkanlığını açıklaması bu yöndedir. Yine Peygamber Efendimizin kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64 [87]). Bu yazımızda abdest ile ilgili temel bilgileri, kusunca abdestin bozulup bozulmayacağı, ağza gelen kusmuğu yutmak abdesti bozar mı gibi soruların yanıtlarını arayacağız.

        Ağız Dolusu Kusmak Abdesti Bozar Mı?

        Kusunca abdest bozulur mu sorusu ibadetlerini yerine getirme konusunda hassas davranan Müslümanların merak ettiği konuların başında yer almaktadır. Diyanet’e göre ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma hâlinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur. Diğer yandan bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler mevcuttur. Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre, kusma eylemi insan vücudu ile ilgili olup abdesti bozan hallerdendir. Diğer yandan Şafi mezhebine göre abdest sadece önden ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bu yerlerin dışından gelen sıvılarla abdest bozulmaz. Şafi mezhebinin görüşüne kusma eylemi abdesti bozmaz.

        REKLAM

        Az Kusmak Abdesti Bozar Mı?

        Ağız dolusu kusmanın yani ağızda tutamayacak durumda olmanın yaygın inanca göre abdesti bozduğunu gördük. Peki az kusmak abdesti bozar mı? Bunun ölçüsü nedir? Hanefi mezhebine göre mideden ağza gelen şey hadestir, yani abdesti bozar. Bir diğer ifadeyle kusma sonucunda ortaya çıkan şeyin az ya da çok olduğu durumu değiştirmez; böyle bir duruma maruz kalan kişi abdestini yenilemek zorundadır. Hanbeli mezhebi de kusma eyleminin azlığına çokluğuna değil, eylemin kendisine bakılarak kusmanın abdesti bozduğunu belirtmiştir. Bu iki mezhebe göre ağız veya burun gibi vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin, cerahat veya kusma olsun yaşayan bir insandan sâdır olan şeyler necistir ve dolayısıyla abdesti bozar. Bunlardan birine maruz kalan kişi, eğer elbisesine veya vücuduna bulaşmış bu gibi şeyler varsa öncelikle bunları yıkar ve daha sonra abdest alarak namazını kılar.

        REKLAM

        Ağza Gelen Kusmuğu Yutmak Abdesti Bozar Mı?

        Bazı İslam alimlerinin ya da din bilginlerinin ifadelerine göre ağızdan gelen kusmuğun abdesti bozması için ağız dolusu olması gerekmektedir. Yani ağız dolusu olmayan kusmuk abdesti bozmaz. Bununla birlikte Peygamber efendimizin (SAV) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilir. Namaz esnasında ağız dolusu kusmak ise abdesti bozar ancak namazı bozmaz. Bu durumda olan kimse başka herhangi bir harekette bulunmadan yeniden abdest alıp, namazını kaldığı yerden tamamlayabilir. Ağız dolusundan az solursa, ne abdesti, ne de namazı bozulur. Diğer yandan ağza gelen kusmuğu yutmak abdeste zarar veren hallerden biridir. Peygamber Efendimizin bu konudaki hassasiyeti hadislerle birlikte ortadır. Bu sebeple kusma durumunda ya da ağza gelen kusmuğun yutulması durumunda yeniden abdest almak gerekmektedir.

        Ağza Gelen Az Veya Çok Kusmuk Orucu Bozar Mı?

        Ağza gelen kusmuk az ya da çok olduğuna bakılmaksızın kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi müdahalesiyle kusması durumunda ise oruç bozulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü

        Namaz Vakitleri

        06.03.2024 Çarşamba
        Tümü
        Habertürk Anasayfa