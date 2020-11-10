AA

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından dün pay piyasaları yeni haftaya ralli ile başladı. Teknoloji hisselerinde kar satışları görülse de sanayi, hizmet ve mali sektör hisselerinde çok hızlı yükselişler kaydedilirken, altın ons fiyatı geriledi petrol fiyatları değer kazandı.

Dün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı.



Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yüzde 4,4 değer kaybederek 1.866 dolardan günü tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,2 artışla 42,3 dolara çıktı.

New York borsasında ise ralli ile başlayan günün sonuna doğru özellikle teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile Nasdaq endeksi düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 2,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 geriledi. Böylece S&P 500 endeksi dünkü yükselişi ile gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği yönündeki uyarısının da pay piyasalarında alışları sınırlayabileceğini bildirdi. Fed, dün yayımlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nda "Pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmenin zor olduğu belirtilerek, "Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa tarafında, borsalarda çok hızlı yükselişler görülürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 gerileyerek 1,1812'ye indi. Dün aşı haberlerinin ardından güçlenen alımlarla Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,57 değer kazandı.

Brexit belirsizliği ve Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına karşın piyasaların pozitif beklentileri fiyatladığını kaydeden analistler, bugün etkisini artırması beklenen kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağı ve açıklanacak ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü pozitif seyrinin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan verilere göre enflasyonun ekimde yıllık yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyirle önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Yurt içinde döviz kuru ve altın fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini beraberinde getirdi ve bu alımlar, BIST 100 endeksini yüzde 3,3 değer kazancıyla 1.231,54 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi, son 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık hisselerinin ortalama yüzde 6,33 değer kazandığı günde, Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin en fazla etkilediği Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri yaklaşık yüzde 10 artışla tavan oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurları ve buna paralel altın fiyatlarında sert düşüşlerin görüldüğünü bildirdi.

Dün yüzde 5,5 değer kaybıyla 8,0542'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1420 seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 534,7 liradan başladığı günde 482,2 liraya kadar indi ve 490 lira seviyelerinde dengelendi.

Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 ve 1.250 seviyelerinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı iş gücü istatistikleri

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW ekonomik görünüm endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ZEW ekonomik görünüm endeksleri

18.00 ABD, eylül ayı JOLTS açık iş sayısı