Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.667,20 %-0,19
        DOLAR 33,9971 %0,24
        EURO 37,8433 %0,68
        GRAM ALTIN 2.825,94 %0,58
        FAİZ 42,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,87 %1,11
        BITCOIN 58.635,00 %-1,96
        GBP/TRY 44,8371 %0,65
        EUR/USD 1,1120 %0,41
        BRENT 72,02 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 4.620,41 %0,58
        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

        FED NE KADAR FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

        REKLAM

        Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

        Öte yandan, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisini artırma planının son halini duyurdu.

        Buna göre, tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için yüzde 50, elektrikli araçlar için yüzde 100 olacak.

        Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,66'da, dolar endeksi de 100,8'de dengelendi.

        BRENT PETROLDE SINIRLI KAYIP

        Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 0,2 düşerken, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 değer kaybıyla 71,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan kapandı. Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde ise 2.589 dolar ile rekor tazelerken şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.586 dolardan işlem görüyor.

        REKLAM

        Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında cuma günü alıcılı bir seyir hakin olurken, bu hafta gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

        Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrası Avrupa borsalarında risk iştahı artarken, bölgede durgunluk endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

        Cuma günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

        "TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞINA DİKKAT ETMELİ"

        ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch dün verdiği demeçte ECB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek "Ancak tüketici fiyat artışına dikkat etmeli" ifadesini kullandı.

        ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel ise cumartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini belirterek, "Enflasyona odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

        REKLAM

        Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

        Asya tarafında haftanın işlem gününde bölgedeki resmi tatiller nedeniyle büyük endekslerde işlem gerçekleşmezken, Hong Kong yatay seyrediyor.

        Cumartesi bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,5 artarken beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı ise 5,3 ile tahminlerin üzerinde geldi.

        Öte yandan, ülkede ağustos ayı konut fiyatları ise yüzde 5,3 ile azalış serisini sürdürdü.

        Analistler, ülkedeki konut fiyatlarındaki sert azalışın önüne geçmek için alınan önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, emlak fiyatlarındaki düşüşün ülkedeki temel ekonomik sorunların başında geldiğini kaydetti.

        REKLAM

        BOJ 'PAS' MI DİYECEK?

        Bununla birlikte, cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,7 azalışla 140,8 seviyesinden kapatan dolar/yen paritesi, 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 140,18 seviyesinde dengelendi.

        Bugün Çin, Güney Kore ve Japonya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

        Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 artışla 9.685,49 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 33,9499'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 33,9710 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Habertürk Anasayfa