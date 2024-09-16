Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması - magazin haberleri

        Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması

        Donald Trump'ın "Taylor Swift'ten nefret ediyorum!" sözlerine, Kamala Harris'ten Swift şarkılarıyla yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD başkanlık seçiminde adaylar Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması başladı. Swift'in, geçen hafta tarafını belli ederek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Trump dün sosyal medyadan, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum!" mesajı paylaştı.

        • 2

          Demokratların adayı Harris de bu mesaja karşı sessiz kalmadı ve 34 yaşındaki ünlü şarkıcıyı savunan bir açıklama yaptı. Harris, Swift'in şarkı isimlerini Trump'a uyarlayarak bir mesaj verdi.

        • 3

          Harris'in 'Trump'ın Kötü Haftası (Taylor'ın Versiyonu)' adlı açıklaması şöyle:

          "Donald Trump'ın haftasını Kötü Geçirdiğini söylemenin Güvenli (ve Sağlam) olduğundan oldukça eminiz. Bay Hiç İyi Değil bu haftayı duyguları üzerinde çalışarak, Şampanya Sorunlarından sızlanarak geçirdi. Onun ipe sapa gelmez konuşması, bağırması ve sürekli komplo teorileri, birçok kişinin Adam'ın başkan olamayacak kadar duygusal olduğunu söylemesine neden oldu. Dilediğiniz Gibi Adlandırın, Ancak Yaşamış En Küçük Adam için Yeni Bir Şey Değil."

        • 4

          Harris, Swift'in 'Safe & Sound', 'Down Bad', 'Mr. Perfectly Fine', 'Champagne Problems' 'The Man', 'Call It What You Want' gibi şarkılarından oluşan bir mesaj oluşturarak Taylor Swift hayranı olduğunu gösterdi.

        • 5

          TARAFINI AÇIKLADI

          Swift, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyururken, "kaos ile değil de sükunet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" demişti. Ünlü şarkıcı, sandığa gidecek seçmenlere iki adayın da politikalarını dikkatlice inceleme çağrısı yapmıştı.

        • 6

          KEDİLİ MESAJ

          Açıklamasını kedili bir fotoğrafıyla yapan Swift, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirmişti. Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "Kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirmişti.

        • 7

          ELON MUSK YANIT VERDİ

          Swift'in paylaşımına Space X'in kurucusu Elon Musk yanıt vermişti. Trump'ı destekleyen Musk, Swift'in "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleri ile alay etmişti. Musk, "Tamam Taylor... sen kazandın... sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım" demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Habertürk Anasayfa