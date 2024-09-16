Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması

Harris'in 'Trump'ın Kötü Haftası (Taylor'ın Versiyonu)' adlı açıklaması şöyle:

"Donald Trump'ın haftasını Kötü Geçirdiğini söylemenin Güvenli (ve Sağlam) olduğundan oldukça eminiz. Bay Hiç İyi Değil bu haftayı duyguları üzerinde çalışarak, Şampanya Sorunlarından sızlanarak geçirdi. Onun ipe sapa gelmez konuşması, bağırması ve sürekli komplo teorileri, birçok kişinin Adam'ın başkan olamayacak kadar duygusal olduğunu söylemesine neden oldu. Dilediğiniz Gibi Adlandırın, Ancak Yaşamış En Küçük Adam için Yeni Bir Şey Değil."