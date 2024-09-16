Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması
Donald Trump'ın "Taylor Swift'ten nefret ediyorum!" sözlerine, Kamala Harris'ten Swift şarkılarıyla yanıt geldi
- 1
ABD başkanlık seçiminde adaylar Donald Trump ve Kamala Harris arasında 'Taylor Swift' atışması başladı. Swift'in, geçen hafta tarafını belli ederek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Trump dün sosyal medyadan, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum!" mesajı paylaştı.
- 2
Demokratların adayı Harris de bu mesaja karşı sessiz kalmadı ve 34 yaşındaki ünlü şarkıcıyı savunan bir açıklama yaptı. Harris, Swift'in şarkı isimlerini Trump'a uyarlayarak bir mesaj verdi.
- 3
Harris'in 'Trump'ın Kötü Haftası (Taylor'ın Versiyonu)' adlı açıklaması şöyle:
"Donald Trump'ın haftasını Kötü Geçirdiğini söylemenin Güvenli (ve Sağlam) olduğundan oldukça eminiz. Bay Hiç İyi Değil bu haftayı duyguları üzerinde çalışarak, Şampanya Sorunlarından sızlanarak geçirdi. Onun ipe sapa gelmez konuşması, bağırması ve sürekli komplo teorileri, birçok kişinin Adam'ın başkan olamayacak kadar duygusal olduğunu söylemesine neden oldu. Dilediğiniz Gibi Adlandırın, Ancak Yaşamış En Küçük Adam için Yeni Bir Şey Değil."
-
- 4
Harris, Swift'in 'Safe & Sound', 'Down Bad', 'Mr. Perfectly Fine', 'Champagne Problems' 'The Man', 'Call It What You Want' gibi şarkılarından oluşan bir mesaj oluşturarak Taylor Swift hayranı olduğunu gösterdi.
- 5
TARAFINI AÇIKLADI
Swift, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyururken, "kaos ile değil de sükunet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" demişti. Ünlü şarkıcı, sandığa gidecek seçmenlere iki adayın da politikalarını dikkatlice inceleme çağrısı yapmıştı.
- 6
KEDİLİ MESAJ
Açıklamasını kedili bir fotoğrafıyla yapan Swift, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirmişti. Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "Kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirmişti.
-
- 7
ELON MUSK YANIT VERDİ
Swift'in paylaşımına Space X'in kurucusu Elon Musk yanıt vermişti. Trump'ı destekleyen Musk, Swift'in "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleri ile alay etmişti. Musk, "Tamam Taylor... sen kazandın... sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım" demişti.