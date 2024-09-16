Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün 5 bölgemizde, özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2-6 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2-6 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durum ise şöyle olacak:
ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, sabahın ilk saatlerinde yağış bekleniyor (00.00-06.00)
İSTANBUL: 27, Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu
BURSA: 28, Parçalı bulutlu ve açık
EDİRNE: 27, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 25, Az bulutlu
MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 28, Az bulutlu
ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu
KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 25, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 29, Şiddetli sağanak yağışlı; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 28, Sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN: 29, Yağışlı, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 28, Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 23, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık