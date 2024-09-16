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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2-6 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durum ise şöyle olacak: ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, sabahın ilk saatlerinde yağış bekleniyor (00.00-06.00) İSTANBUL: 27, Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu BURSA: 28, Parçalı bulutlu ve açık REKLAM EDİRNE: 27, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR: 25, Az bulutlu MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 28, Az bulutlu ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu YOZGAT: 25, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SİNOP: 29, Şiddetli sağanak yağışlı; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor AMASYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 28, Sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN: 29, Yağışlı, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON: 28, Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 23, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık