Selena Gomez'in hayatını değiştiren hastalık... Lupus nedir? Neden her yıl 10 Mayıs lupus günü olarak geçiyor?

LUPUS NEDİR?

Lupus, vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı kronik ve otoimmün bir hastalıktır. Normalde bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlardan korurken, lupuslu bireylerde bu sistem yanlış bir şekilde sağlıklı dokuları hedef alır ve iltihaplanmaya, ağrıya ve doku hasarına yol açar. Bu hastalık özellikle deri, eklemler, böbrekler, kalp, akciğerler ve beyni etkileyebilir. Her yaştan insanı etkileyebilse de, en sık 15-45 yaş aralığındaki kadınlarda görülür.