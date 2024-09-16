Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!

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Adana'da epilepsi (sara) hastası olan Suriye uyruklu Muhammed Ahmet (14), önceki gün iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’daki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Muhammed, gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

2 KİLOMETRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU Dalgıç polisler, girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta Muhammed’in cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkarılan Muhammed Ahmet’in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 YIL ÖNCE DE AĞABEYİ CAN VERMİŞ Muhammed’in tarım işçisi ailesi, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morgun önüne geldi. Muhammed’in ağabey Kasım Ahmet’in de (17) 2 yıl önce kardeşi gibi sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı.

"2 KEZ SUYA ATLAMIŞ 3'ÜNCÜDE ÇIKAMAMIŞ" Cenazeyi teslim alan kuzeni İbrahim Mustafa, “Ağabeyi de 2 yıl önce farklı bir mahalledeki sulama kanalında vefat etmişti. Onun cenazesini Suriye’ye göndermiştik. Muhammed’den dünden beri haber bekliyorduk. Gece saatlerinde cesedinin bulunduğunu öğrendik. Rahatsızdı, ara ara kriz geçiriyordu. Dün de 2 kez suya atlamış, 3’üncüde çıkamamış” diye konuştu. Muhammed Ahmet’in cenazesi, Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.