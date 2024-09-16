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Televizyon dünyasının en prestijli ödülü Emmy, sahiplerini buldu.

Billy Crystal, Viola Davis, Selena Gomez, Steve Martin, Maya Rudolph ve Martin Sheen gibi yıldızlar, Emmy Ödülleri'ni takdim eden isimler arasındaydı.

Geceye ev sahipliği yapan Eugene Levy ve Dan Levy

25 dalda adaylık alan Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.

Shogun

1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçen tarihi-drama dizisinin oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai oyunculuk ödüllerine layık görüldü.

Shogun, Anna Sawai

Hacks ise en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Baby Reindeer ve The Bear 4'er ödül alarak gecenin öne çıkan diğer yapımları oldu.

Baby Reindeer James Clavell'in aynı adlı romanına dayanan Shogun, 1980'lerde Emmy kazanan mini dizinin yeniden uyarlanması... 1600'lü yılların Japonya'sında geçen dizide, Anna Sawai, Lady Mariko rolünde yer alıyor. Mariko, Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) için tercümanlık yapma görevine getirilirken, Japonya topraklarına ayak basan İngiliz gemi kaptanı John Blackthorne (Cosmo Jarvis), savaş hazırlığı yapan Japon toplumuna ayak uydurmaya çalışıyor. Shogun Emmy Ödülleri'nin kazananları şu şekilde: En iyi drama “Shogun” En iyi komedi

“Hacks” En iyi mini dizi veya antoloji dizisi “Baby Reindeer” Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu Hiroyuki Sanada, “Shogun” Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu Anna Sawai, “Shogun” Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Billy Crudup, “The Morning Show” Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Elizabeth Debicki, “The Crown” Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu Jeremy Allen White, “The Bear”

The Bear Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu Jean Smart, “Hacks” Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Liza Colón-Zayas, “The Bear” Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Ebon Moss-Bachrach, “The Bear” REKLAM En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu Richard Gadd, “Baby Reindeer” En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu Jodie Foster, “True Detective: Night Country” En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Jessica Gunning, “Baby Reindeer” Jessica Gunning, Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Lamorne Morris, “Fargo” En iyi reality yarışma programı “The Traitors,” Peacock En iyi talk show “The Daily Show,” Comedy Central Komedi dizisinde en iyi senaryo Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky, “Hacks” Drama dizisinde en iyi senaryo Will Smith, “Slow Horses” En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo

Richard Gadd, “Baby Reindeer” En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yönetmen Steven Zaillian, “Ripley” Komedi dizisinde en iyi yönetmen Christopher Storer, “The Bear” Drama dizisinde en iyi yönetmen Frederick E.O. Toye, “Shogun” Valilik Ödülü Greg Berlanti