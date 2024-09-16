76. Emmy Ödülleri'ne Shogun damgası
76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı. Shogun, en iyi drama dizisi ödülünü alırken, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai de oyunculuk ödüllerinin sahibi oldu
Televizyon dünyasının en prestijli ödülü Emmy, sahiplerini buldu.
Billy Crystal, Viola Davis, Selena Gomez, Steve Martin, Maya Rudolph ve Martin Sheen gibi yıldızlar, Emmy Ödülleri'ni takdim eden isimler arasındaydı.Geceye ev sahipliği yapan Eugene Levy ve Dan Levy
25 dalda adaylık alan Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.Shogun
1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçen tarihi-drama dizisinin oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai oyunculuk ödüllerine layık görüldü.Shogun, Anna Sawai
Hacks ise en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Baby Reindeer ve The Bear 4'er ödül alarak gecenin öne çıkan diğer yapımları oldu.
James Clavell'in aynı adlı romanına dayanan Shogun, 1980'lerde Emmy kazanan mini dizinin yeniden uyarlanması... 1600'lü yılların Japonya'sında geçen dizide, Anna Sawai, Lady Mariko rolünde yer alıyor.
Mariko, Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) için tercümanlık yapma görevine getirilirken, Japonya topraklarına ayak basan İngiliz gemi kaptanı John Blackthorne (Cosmo Jarvis), savaş hazırlığı yapan Japon toplumuna ayak uydurmaya çalışıyor.Shogun
Emmy Ödülleri'nin kazananları şu şekilde:
En iyi drama
“Shogun”
En iyi komedi
“Hacks”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisi
“Baby Reindeer”
Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu
Hiroyuki Sanada, “Shogun”
Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu
Anna Sawai, “Shogun”
Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Billy Crudup, “The Morning Show”
Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Elizabeth Debicki, “The Crown”
Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu
Jeremy Allen White, “The Bear”
Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu
Jean Smart, “Hacks”
Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Liza Colón-Zayas, “The Bear”
Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu
Richard Gadd, “Baby Reindeer”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu
Jodie Foster, “True Detective: Night Country”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Jessica Gunning, “Baby Reindeer”Jessica Gunning, Baby Reindeer
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Lamorne Morris, “Fargo”
En iyi reality yarışma programı
“The Traitors,” Peacock
En iyi talk show
“The Daily Show,” Comedy Central
Komedi dizisinde en iyi senaryo
Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky, “Hacks”
Drama dizisinde en iyi senaryo
Will Smith, “Slow Horses”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo
Richard Gadd, “Baby Reindeer”
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yönetmen
Steven Zaillian, “Ripley”
Komedi dizisinde en iyi yönetmen
Christopher Storer, “The Bear”
Drama dizisinde en iyi yönetmen
Frederick E.O. Toye, “Shogun”
Valilik Ödülü
Greg Berlanti