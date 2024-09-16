Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
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"ZORLANMADAN 3 PUANI ALDI"
UĞUR MELEKE: "45 dakika boyunca kendilerini hiç sıkmadan, hiç zorlanmadan 2-0’la girdiler soyunma odasına. Bu süreçte Maximin sol kanat etkinliği, İsmail de orta sahayı süpüren patron performansıyla ön plana çıktı. İkinci devrenin başında aynen Alanya maçındaki gibi kontrolü yitirdiler, 60’larda aynen Alanya önünde olduğu gibi İrfan/Maximin değişikliği geldi. Fenerbahçe, bu maçta ikinci 45’te rakip kaleye gitmemesine rağmen çok da zorlanmadan 3 puanı götürdü eve." [Hürriyet]
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"BAŞARILI BİR İŞ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Önümüzdeki hafta oynanacak büyük derbi öncesi, Kasımaşa maçını gol yemeden 3 puanla tamamlamak başarılı bir işti. Gelecek hafta Kadıköy'de Galatasaray maçı var. İkinci yarı sarı-lacivertliler oyun adına iyi değildi. Zaten Portekizli hoca da maçın ardından son bölümü sevmediğini dile getirdi. Bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. Sonuçta derbi haftasına geldik. İki takımın asıl gücünü gelecek hafta göreceğiz." [Takvim]
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"RAHAT KAZANDI DEMEK KOLAY"
AHMET ÇAKAR: "Bu tür maçlardan sonra Fenerbahçe rahat kazandı demek kolay… Aslında rahat kazandılar ama futbol, tempo ve pozisyon olarak taraftarı çok memnun ettiler diyemeyiz. Kişisel kalite skoru belirledi. Maximin'in attığı ilk gol fevkalade iyi. Topu çekişi ve harika şutu. Ardından da yine Maximin kişisel gayretiyle ceza sahasının son çizgisine girdi ve takımı adına penaltıyı kazandırdı." [Sabah]
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"DERBİ İÇİN ÜSTÜNE ÇIKMALI"
ENGİN VEREL: "Fenerbahçe kazandı ama Galatasaray derbisinden önce çok da 'Güvenli' bir görüntü vermedi. Elbette derbilerin havasının farklı olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Fenerbahçeli oyuncular da Kadıköy'de haftaya kazanmak için bu maçtaki görüntünün çok üstüne çıkmaları gerektiğini biliyorlar." [Akşam]
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"GERÇEK HEDEFİ DERBİ"
ERCAN GÜVEN: "Fenerbahçe’nin 2-0 lık net galibiyeti mi?.. 0 pozisyonsuz, durağan, tatsız, 0 kalite bir maç sonunda kazanılmış bir skor sadece. Çünkü Mourinho’nun gerçek hedefi gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiydi. Kasımpaşa gol atıp maça ortak olsa bunu durdurabilecek kaliteli ayaklar kulübedeyken pek de kafaya takmak gerekmezdi. İyi de Fenerbahçeli böyle bir Fenerbahçe mi istiyor acaba. Hayır... Galibiyet var kimsenin tadı yok." [Milliyet]
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"ÇIKARILACAK DERS VAR"
REHA KAPSAL: "Fenerbahçe yine Göztepe maçındaki gibi 2-0 bulunca vites küçülttü ve rakibine pozisyonlar verdi. Bu oyun dengesizliğine çözüm bulmaları gerek. Skor al, sonra korumak için geriye çekil, topu rakibe bırak, bu büyük takım oyunu olmaz ve olmamalı. Fenerbahçe skoru korumak için oynamaz. Bu galibiyet, derbi öncesi Fenerbahçe'ye moral ve motivasyon olacağı gibi; bazı eksikliklerden de çıkarılacak dersler var." [Fotomaç]
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"ÜRETKENLİK SIKINTISI VARDI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı ama ciddi üretkenlik sıkıntısı vardı. Çünkü tempo düşüktü. Ağır gelişen ofansif girişimlere hareketlilik kazandıran tek isim vardı: Maximin… Çabukluğu ve dribbling yeteneğiyle iki kere sahne aldı. Önce çok güzel bir gol attı sonra da sıfıra inerek penaltı kazandırdı ve takımı rahatlatan isim oldu." [Sabah]
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"DERS ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Mourinho maçın hazırlıklarını anlatırken "son iki güne kadar dokuz kişiyle antrenman yaptık" dedi. Milli araların klasik yan etkisini iliklerine kadar hissetti Fenerbahçe. Buna karşılık en parlak bölgesi, orta sahası, Kasımpaşa tarafından da adeta "imha" edildi. Maximin ile kaleyi tutan ilk şutu, dolayısıyla ilk golü buldular. Sahada oyun gücü yok, sadece oyuncu performansı vardı Fenerbahçe adına. Symanski ve Fred hücumu kurgulayamadıkları gibi tüm savunma dikkati de İsmail Yüksek'in omuzlarında yüktü. İşler iyi gitmezken, 2-0'ı buldular… Ve Göztepe efekti devreye girdi. Skor yeterli görüldü, top rakibe verildi. "Bıçak sırtı maç" haline geldi. Milli maç yorgunlukları, aranın getirdiği rehavet, deplasmanda oynamak… Muhtemelen mazeretler bu yaklaşımlar olacak. Belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde, cebe üç puan koymak, derbi öncesinde gülen yüzlerin olduğu bir soyunma odası demek. Takım da, hoca da ders çalışmaya devam etmeli." [Fotomaç]
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