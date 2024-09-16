Altın Fed haftasına rekorla başladı

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Fed haftasına da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.588 dolara kadar yükseldi. Altındaki günlük yükseliş yüzde 0.4'ü bulurken 2024'te dolar bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırdı.

Altında yükseliş sürerken bu hafta tüm gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Fed'in çarşamba günü Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken asıl merak edilen indirimin boyutu.

ENFLASYON YÜZDE 2.5'E GERİLEDİ

ABD'de yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2.5'e geriledi. Bir önceki aya göre yaşanan 0.4 puanlık bu gerileme Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatırken, enflasyonun eylülde yüzde 2.4 ile Fed'in yüzde 2'lik hedefine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

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Yakın zamana kadar Fed'den bu toplantısında 25 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. Ancak enflasyonda olumlu gelişmeler yaşanırken resesyon korkuları sık sık dillendirilmeye başlandı. Bu da Fed'in ekonomi ve piyasaları rahatlatmak için 50 baz puanlık indirime gidebileceği beklentisini yarattı.