İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı

Haftanın ilk mesai gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullananlar da ıslanmamak için bir süre duraklarda bekledi.