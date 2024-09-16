Vücudumuza aldığımız gıda ve sıvıların böbreklerimiz yoluyla sanki bir süzgeçten geçirilir gibi temizlenerek sağlıklı bir şekilde emilimini sağlamamız, böbreklerimizin ne kadar hassas bir görev üstlendiğini gösteriyor. Böbreklerimiz düzgün çalışmazsa neler olur?