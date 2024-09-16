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        Haberler Bilgi Yaşam Böbrek hastalığının ilk belirtileri nelerdir? Böbrekte sorun olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tedavisi var mı?

        Böbrekte sorun olup olmadığı nasıl anlaşılır? İlk belirtiler neler?

        Böbrekler, insan sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynayan fasulye şeklindeki iki kritik organdır. Ana işlevleri kanınızdaki fazla sıvıyı, atıkları ve toksinleri filtrelemektir. Böbreklerimizle ilgili bir sorun olduğunda bunu nasıl anlarız? İlk semptomlar nelerdir? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:30
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        • 1

          Vücudumuza aldığımız gıda ve sıvıların böbreklerimiz yoluyla sanki bir süzgeçten geçirilir gibi temizlenerek sağlıklı bir şekilde emilimini sağlamamız, böbreklerimizin ne kadar hassas bir görev üstlendiğini gösteriyor. Böbreklerimiz düzgün çalışmazsa neler olur?

        • 2

          Böbrek hastalığının oluşumu

          Böbrek hastalığı, böbreklerin hasar görmesi ve kanı etkili bir şekilde filtreleyememesi durumunda ortaya çıkar. Hasar gördüğünde, böbrekler vücutta sıvı ve toksik atıkların birikmesine neden olabilir. Bu birikim, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        • 3

          Böbrek hastalığının ilk belirti ve bulguları neler?

          Erken evre böbrek hastalığı olan kişilerde genellikle hiçbir belirti görülmez. Aslında, kronik böbrek hastalığına sahip her 10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor.

        • 4

          Böbrek hastalığının erken evrelerinde, böbrekler hala kendinizi sağlıklı hissetmenizi sağlayacak kadar çalışabilir. Böbrek hastalığı erken evreden ileri evrelere doğru ilerledikçe aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir.

        • 5

          Köpüklü idrar

          Böbrek hastalığının en erken belirtilerinden biri, idrara sızan proteindir. Buna proteinüri denir. Proteinüri belirtileri arasında idrarda köpük veya kabarcıklar bulunur. Bu, hızla dağılan tek bir büyük kabarcık tabakasına sahip olabilen normal idrardan farklıdır.

        • 6

          Geceleri sık idrara çıkma

          Aşırı sıvı birikimi, geceleri aşırı idrara çıkmaya neden olabilir. Bu durum noktüri olarak adlandırılır. Gece boyunca sık sık uyanmak, uykunuzu bozarak uykusuzluk ve yorgunluğa yol açabilir.

        • 7

          Şişme

          Böbrekler, vücuttaki fazla sıvıyı ve atıkları temizleyemediğinde, şişme veya ödem oluşturabilir. Şişlik, bacaklarda, ayaklarda veya ayak bileklerinde ve nadiren ellerde veya yüzde meydana gelebilir. Şişlikle birlikte bazı kişilerde kas krampları da görülebilir.

        • 8

          Yorgunluk

          Böbrek hastalığı, kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenize neden olabilir. Konsantre olmakta da zorluk çekebilirsiniz. Böbrek hastalığının ilgili bir komplikasyonu da halsizlik ve yorgunluğa neden olabilen anemidir.

        • 9

          Kaşıntılı cilt

          Böbrekler, kanınızı filtrelemenin yanı sıra kemik sağlığını ve kanınızdaki uygun mineral seviyelerini de destekler. Kaşıntılı cilt, ilerlemiş böbrek hastalığına bağlı mineral ve kemik hastalığının bir işareti olabilir.

        • 10

          Kemik veya eklem ağrısı

          İlerlemiş böbrek hastalığı olan kişiler kemik veya eklem ağrısı yaşayabilir. Böbrekler, kemik sağlığı için önemli olan bazı minerallerin ve hormonların filtrelenmesinden ve korunmasından sorumludur.

        • 11

          Nefes darlığı

          Böbrek hastalığında daha şiddetli semptomlara sahip olan bazı insanlar dispne olarak da adlandırılan nefes darlığı yaşarlar. Bu durum fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkabilir ve günlük aktivitelere engel olabilir.

        • 12

          Böbrek hastalığının ilerleyen dönem belirtileri

          Böbrek hastalığının ileri aşamalarında belirtiler şunları içerebilir:

          -Göğüs ağrısı

          -Kuru cilt

          -Kaşıntı

          -Uyuşukluk

          -Kolayca yorgun hissetmek

          -Nefes darlığı

          -Kas krampları

          -Kötüleşen şişlik

        • 13

          -Konsantrasyon güçlüğü

          -İştah kaybı

          -Tat ve koku değişiklikleri

          -Uyku problemleri

          -Mide bulantısı

          -Kusma

          -Kilo kaybı

          Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde ayrıca anemi, kemik hastalığı ve yetersiz beslenme gibi başka rahatsızlıklar da oluşabilir.

        • 14

          Bir doktora ne zaman başvurulmalı

          Böbrek hastalığıyla ilgili olabileceğinden şüphelendiğiniz kalıcı veya endişe verici belirtileriniz varsa bir doktora başvurun. Bu belirtiler şu şekilde olabilir:

          - Kasıtsız kilo kaybı

          - İştahsızlık

          - Ayak bileklerinde, ayaklarda veya ellerde şişme

          - Nefes darlığı

          - Yorgunluk

          - Sık idrara çıkma

        • 15

          Böbrek hastalığına ne sebep olur?

          Çoğu zaman, böbrek hastalığı böbrekleri zorlayan koşullardan gelişir. Farklı sağlık sorunlarının bir araya gelmesiyle de ortaya çıkabilir.

        • 16

          Böbrek hastalığının yaygın nedenleri neler?

          -Yüksek tansiyon

          -Şeker hastalığı

          -Yüksek kolesterol

          -Böbrek enfeksiyonu

        • 17

          Böbrek hastalığının teşhisi

          Doktorlar böbrek hastalığını kan ve idrar testleriyle teşhis edebilir. Bu testler, kanınızda ve idrarınızda böbreklerinizin düzgün çalışmadığına işaret eden atipik madde seviyelerini kontrol eder.

        • 18

          Böbrek hastalığı tedavisi

          Böbrek hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, ancak tedavi semptomları yönetmeye, altta yatan hastalığı iyileştirmeye ve kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Böbrek hastalığının tedavisi, durumunuzun ciddiyetine bağlıdır.

        • 19

          Tedavi seçenekleri şunları içerir:

          -Demir, kalsiyum ve D vitamini gibi takviyeler

          -Yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol gibi ilişkili durumları yönetmek için ilaçlar

          -Diyaliz

          -Böbrek nakli

          Kaynak: Healthline

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