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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane - Adana son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!

        Adana'da, polisin arama yaptığı park halindeki kapalı kasa minibüsteki kolilerde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aracın sahibi Mahmut A. tutuklandı. Tabancalar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:02
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        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
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        Adana'da, Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi 13248 Sokak'ta park halindeki kapalı kasa minibüste çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        40 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre çekiciyle kaldırılan kapıları kilitli araç, Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin otoparkına götürüldü. Çilingirle kapıları açılan araçta, karton koliler içinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirdi.

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        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, aracın sahibi olan şüpheli Mahmut A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Mahmut A., sorgusunda, silahların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

        KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Tabancalar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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