Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.641,01 %-0,46
        DOLAR 33,9781 %0,19
        EURO 37,8446 %0,68
        GRAM ALTIN 2.822,54 %0,46
        FAİZ 42,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,84 %1,03
        BITCOIN 58.776,00 %-1,73
        GBP/TRY 44,8798 %0,75
        EUR/USD 1,1127 %0,47
        BRENT 72,20 %0,82
        ÇEYREK ALTIN 4.614,86 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de 1950'den bu yana bir ilk - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk

        Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ülkenin emeklilik yaşını yükseltme önerisinin Çin'in en üst düzey yasama organı tarafından onaylandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küresel ölçekte en düşük emeklilik yaşlarına sahip olan Çin'de 1950'den bu yana ilk kez emeklilik yaşları yükseliyor.

        Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ülkenin emeklilik yaşını yükseltme önerisinin Çin'in en üst düzey yasama organı tarafından onaylandığını duyurdu.

        Çin'de 1960'ta yaklaşık 44 yıl olan ortalama yaşam süresinin 2021 itibarıyla 78'e çıkması ve 2050'ye kadar 80'i aşmasının öngörülmesi nedeniyle yetkililer tarafından reform acil olarak değerlendiriliyordu. Aynı zamanda yaşlıları desteklemek için gereken çalışan nüfusun da azalması hükümeti harekete geçirmişti.

        REKLAM

        1 OCAK 2025 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Yürürlüğe girecek yasa ile birlikte erkekler için emeklilik yaşı 60'tan 63'e çıkarılacak. Beyaz yakalı kadınlar için bu yaş 55'ten 58'e, mavi yakalı kadınlar için ise 50'den 55'e çıkarılacak.

        Değişikliklerin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi ve 15 yıllık bir süre boyunca uygulanması planlanıyor.

        Avustralya'daki Victoria Üniversitesi Politika Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Xiujian Peng Reuters'a yaptığı değerlendirmede, hükümetin emeklilik yaşını yükselterek iş gücüne katılım oranını artırabileceğini ve böylece nüfusun yaşlanmasının olumsuz etkilerini hafifletebileceğini söyledi. ANZ'nin Çin Kıdemli Stratejisti Xing Zhaopeng ise bu adımın kısa vadede çok az etkisi olacağını ancak uzun vadede istikrarlı üretkenlik büyümesinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

        ÇİN'DE EMEKLİLİK TARTIŞMALARI

        Çin'de İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, emeklilik yaşının yükseltilmesinin kademeli olarak yapılacağını, ayarlamanın gelecek yıldan itibaren başlayacağını ancak tam olarak uygulanmasının 15 yıl süreceğini söyledi.

        Xiaoping bunun esnek ve gönüllülük esasına dayalı olacağını, çalışanların daha erken emekli olmayı veya emekliliklerini üç yıla kadar uzatmayı seçebileceklerini söyledi.

        Çin'de yetkililer, 60 yaş ve üzeri nüfusun 2035 yılına kadar 280 milyondan 400 milyonun üzerine çıkmasını bekliyor. Bu rakam, İngiltere ve ABD'nin toplam nüfusuna eşit. Devlet tarafından işletilen Çin Bilimler Akademisi, emeklilik sisteminin daha fazla reform yapılmazsa 2035'e kadar parasız kalacağını öngörmüştü.

        Çin'in bu hamlesi, insanların sırasıyla 65 ve 63 yaşında emekli maaşı alabildikleri bölgedeki akranları Japonya ve Güney Kore ile daha da yakın bir konuma gelmesini sağlayacak.

        * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Habertürk Anasayfa