Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yarın İtalya'da evleniyor
1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile yarın İtalya'da evleniyor. Çiftten nikâh için gittikleri İtalya - Milano'dan ilk fotoğraf geldi
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı.
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Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.
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Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti.
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Yarın nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.
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Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.