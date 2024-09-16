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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, ne zaman ve nerede evleniyor? Pınar Deniz hamile mi? - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yarın İtalya'da evleniyor

        1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile yarın İtalya'da evleniyor. Çiftten nikâh için gittikleri İtalya - Milano'dan ilk fotoğraf geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 07:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:19
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          Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı.

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          Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

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          Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti.

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          Yarın nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.

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          Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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