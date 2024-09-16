Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.615,45 %-0,72
        DOLAR 33,9872 %0,21
        EURO 37,8602 %0,72
        GRAM ALTIN 2.821,79 %0,43
        FAİZ 42,40 %0,55
        GÜMÜŞ GRAM 33,75 %0,75
        BITCOIN 58.131,00 %-2,81
        GBP/TRY 44,8981 %0,79
        EUR/USD 1,1127 %0,47
        BRENT 73,31 %2,37
        ÇEYREK ALTIN 4.613,32 %0,43
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Cep telefonlarımızın bütün içeriklerini kullanıyor muyuz? Akıllı telefonlarımızda bilmemiz gereken gizli uygulamalar neler? - Teknoloji Haberleri

        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli uygulamalar nelerdir?

        Günümüzde neredeyse hepimizin bir akıllı telefonu var. Bu cihazları her yerde yanımızda taşırken, hızla geliştikleri için bazen eğlenceli ve yeni özelliklerini takip etmekte ve öğrenmekte zorluk yaşayabiliyoruz. İşte akıllı telefonlarımızda bilmemiz gereken özellikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akıllı telefonlarımızı bir hevesle alıyor ve içinde barındırdığı birçok özelliği ile bize yepyeni deneyimler sunacağını zannediyoruz. Peki, doğru zamanda doğru uygulamaları kullanıyor muyuz?

        • 2

          ANDROID GİZLİ UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLERİ

          1. UYGULAMALAR ARASINDA HIZLI GEÇİŞ

          Çoğu kişi bunun farkında değildir, ancak aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için uygulamalarınız arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Android telefonunuzun alt kısmında düğmeler yoksa, bunun yerine küçük ince bir çizgi varsa, parmağınızı sağa doğru (altta herhangi bir yere) hafifçe kaydırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, en son kullandığınız uygulamaya geri dönersiniz.

        • 3

          2. UYGULAMA KISAYOLLARI

          Bunlar gözlerden uzak olduğu için çoğu insan bunları gözden kaçırır. Ancak bir kez başladığınızda durmak istemeyeceksiniz. Kısayollar, tüm hareketleri yapmadan belirli uygulama işlevlerini kullanmanıza olanak tanır. Bunları kullanmak için herhangi bir uygulamayı bir saniye basılı tutun. Ardından uygulama açılır ve size seçenekler sunar. Bunları ekranınızda kendi uygulamalarınız olarak ayarlayabilirsiniz.

        • 4

          3. BÖLÜNMÜŞ EKRAN

          Bölünmüş ekran kullanmak, telefonunuzda kullanabileceğiniz en şaşırtıcı ve kullanışlı şeylerden biridir. Bunu kullanarak, aynı anda iki uygulamayı kullanabilir ve her ikisini de ekranınızda tutabilirsiniz.

        • 5

          Bunu yapmak için, kullanmak istediğiniz uygulamayı açın. Ardından, son uygulamalarınıza erişmek için alttan yukarı doğru hafifçe kaydırın. Alt kısma basılı tutun ve “bölünmüş ekran”ı seçin.

        • 6

          4. CASUS YAZILIM KONTROLÜ

          Telefonunuz yavaş çalışıyorsa, hata veriyorsa veya kendi kendine bir şeyler açıyorsa, casus yazılımınız olabilir. Ayarlar'a, ardından Uygulamalar ve Bildirimler'e gidip "Tüm Uygulamaları Gör"e tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Bu, normal uygulama menünüzde görünmeyen uygulamaları gösterecektir ve casus yazılımınız varsa burada karşınıza çıkacaktır.

        • 7

          IPHONE GİZLİ UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLERİ

          1. KLAVYENİZİ MOUSEPAD OLARAK KULLANIN

          Bu özelliği kullanmak, gezinmeyi çok daha kolay hale getirir; ancak bunun için 6S veya daha yeni bir model gereklidir. Tek yapmanız gereken, parmağınızla klavyeye sıkıca bastırmaktır. Klavye bir kez boş kaldığında, parmağınızı bir dizüstü bilgisayar touchpad'inde olduğu gibi kullanabilirsiniz!

        • 8

          2. SEVİYE UYGULAMASI

          iPhone, çok sayıda harika şey yapabilen bir ölçüm uygulamasına sahiptir. Bunlardan biri de bir yüzeyin düz olup olmadığını kontrol etmektir. Uygulamayı seçiyorsunuz, seviyeyi seçiyorsunuz ve ardından yüzeye ayarlıyorsunuz. Çok kolay ve kullanışlı!

        • 9

          3. KISAYOL UYGULAMASI

          iPhone'daki Kısayol uygulaması çok faydalı bir uygulamadır. Telefonunuzda komutlar oluşturmak için kullanabilirsiniz; hatta bir tanesi belirli bir görevle aynı zamanlamaya sahip müzik bile çalabilir.

        • 10

          Örneğin, ellerinizi yıkamanızı şarkıya göre zamanlayan “El Yıkama Müziği” adlı bir müzik kullanabilirsiniz. Diş fırçalama ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Ancak daha pek çok kısayol harika ve hatta sesle programlanabilir. Kısayollar uygulamasının altında bunlardan oluşan bir mağaza bulunmaktadır.

        • 11

          4. SİRİ'NİN SİZİ TAKMA ADLA ÇAĞIRMASINI AYARLAYIN

          “Hey Siri” deyin ve ardından ‘Beni bir takma adla çağır’ deyin. Ardından size nasıl çağrılmak istediğinizi soracaktır ve siz de ona bir takma ad verebilirsiniz. Telaffuzu onayladığında, işiniz tamamdır.

          Kaynak: Awarenessact

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Habertürk Anasayfa