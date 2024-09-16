2. UYGULAMA KISAYOLLARI

Bunlar gözlerden uzak olduğu için çoğu insan bunları gözden kaçırır. Ancak bir kez başladığınızda durmak istemeyeceksiniz. Kısayollar, tüm hareketleri yapmadan belirli uygulama işlevlerini kullanmanıza olanak tanır. Bunları kullanmak için herhangi bir uygulamayı bir saniye basılı tutun. Ardından uygulama açılır ve size seçenekler sunar. Bunları ekranınızda kendi uygulamalarınız olarak ayarlayabilirsiniz.