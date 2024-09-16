Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli uygulamalar nelerdir?
Günümüzde neredeyse hepimizin bir akıllı telefonu var. Bu cihazları her yerde yanımızda taşırken, hızla geliştikleri için bazen eğlenceli ve yeni özelliklerini takip etmekte ve öğrenmekte zorluk yaşayabiliyoruz. İşte akıllı telefonlarımızda bilmemiz gereken özellikler...
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Akıllı telefonlarımızı bir hevesle alıyor ve içinde barındırdığı birçok özelliği ile bize yepyeni deneyimler sunacağını zannediyoruz. Peki, doğru zamanda doğru uygulamaları kullanıyor muyuz?
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ANDROID GİZLİ UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLERİ
1. UYGULAMALAR ARASINDA HIZLI GEÇİŞ
Çoğu kişi bunun farkında değildir, ancak aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için uygulamalarınız arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Android telefonunuzun alt kısmında düğmeler yoksa, bunun yerine küçük ince bir çizgi varsa, parmağınızı sağa doğru (altta herhangi bir yere) hafifçe kaydırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, en son kullandığınız uygulamaya geri dönersiniz.
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2. UYGULAMA KISAYOLLARI
Bunlar gözlerden uzak olduğu için çoğu insan bunları gözden kaçırır. Ancak bir kez başladığınızda durmak istemeyeceksiniz. Kısayollar, tüm hareketleri yapmadan belirli uygulama işlevlerini kullanmanıza olanak tanır. Bunları kullanmak için herhangi bir uygulamayı bir saniye basılı tutun. Ardından uygulama açılır ve size seçenekler sunar. Bunları ekranınızda kendi uygulamalarınız olarak ayarlayabilirsiniz.
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3. BÖLÜNMÜŞ EKRAN
Bölünmüş ekran kullanmak, telefonunuzda kullanabileceğiniz en şaşırtıcı ve kullanışlı şeylerden biridir. Bunu kullanarak, aynı anda iki uygulamayı kullanabilir ve her ikisini de ekranınızda tutabilirsiniz.
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Bunu yapmak için, kullanmak istediğiniz uygulamayı açın. Ardından, son uygulamalarınıza erişmek için alttan yukarı doğru hafifçe kaydırın. Alt kısma basılı tutun ve “bölünmüş ekran”ı seçin.
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4. CASUS YAZILIM KONTROLÜ
Telefonunuz yavaş çalışıyorsa, hata veriyorsa veya kendi kendine bir şeyler açıyorsa, casus yazılımınız olabilir. Ayarlar'a, ardından Uygulamalar ve Bildirimler'e gidip "Tüm Uygulamaları Gör"e tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Bu, normal uygulama menünüzde görünmeyen uygulamaları gösterecektir ve casus yazılımınız varsa burada karşınıza çıkacaktır.
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IPHONE GİZLİ UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLERİ
1. KLAVYENİZİ MOUSEPAD OLARAK KULLANIN
Bu özelliği kullanmak, gezinmeyi çok daha kolay hale getirir; ancak bunun için 6S veya daha yeni bir model gereklidir. Tek yapmanız gereken, parmağınızla klavyeye sıkıca bastırmaktır. Klavye bir kez boş kaldığında, parmağınızı bir dizüstü bilgisayar touchpad'inde olduğu gibi kullanabilirsiniz!
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2. SEVİYE UYGULAMASI
iPhone, çok sayıda harika şey yapabilen bir ölçüm uygulamasına sahiptir. Bunlardan biri de bir yüzeyin düz olup olmadığını kontrol etmektir. Uygulamayı seçiyorsunuz, seviyeyi seçiyorsunuz ve ardından yüzeye ayarlıyorsunuz. Çok kolay ve kullanışlı!
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3. KISAYOL UYGULAMASI
iPhone'daki Kısayol uygulaması çok faydalı bir uygulamadır. Telefonunuzda komutlar oluşturmak için kullanabilirsiniz; hatta bir tanesi belirli bir görevle aynı zamanlamaya sahip müzik bile çalabilir.
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Örneğin, ellerinizi yıkamanızı şarkıya göre zamanlayan “El Yıkama Müziği” adlı bir müzik kullanabilirsiniz. Diş fırçalama ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Ancak daha pek çok kısayol harika ve hatta sesle programlanabilir. Kısayollar uygulamasının altında bunlardan oluşan bir mağaza bulunmaktadır.
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4. SİRİ'NİN SİZİ TAKMA ADLA ÇAĞIRMASINI AYARLAYIN
“Hey Siri” deyin ve ardından ‘Beni bir takma adla çağır’ deyin. Ardından size nasıl çağrılmak istediğinizi soracaktır ve siz de ona bir takma ad verebilirsiniz. Telaffuzu onayladığında, işiniz tamamdır.
Kaynak: Awarenessact