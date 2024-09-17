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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da Çevre Yolunda TIR devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

        Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 01:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 03:50
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        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
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        Kaza, saat 21.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisi, Pursaklar istikametinde meydana geldi.

        İddialara göre; Çift dorseli ve yükü olmayan TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı ve yan yattı. Çarpmanın etkisiyle arka tarafta bulunan dorse TIR'dan ayrıldı.

        TIR'ın hasar alan deposundan yola dökülen yakıt yolu kayganlaştırdı. Şans eseri kazaya karışan başka araç olmadı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, TIR sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerinin kontrolünde iki şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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