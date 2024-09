Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, hakem kararlarıyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi ve resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

MHK’ye Açık Mektup!

Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz.

Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz!

Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür?

Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterilirken, ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı kart gösterilebilir, bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz, bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır?

Şu bilinmeli ki geçen sezon yaşanılan hiçbir şeyi unutmuş değiliz!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı dakika 9! Rakibin sert müdahalesi ile Rafa Silva yerde! Hakem sarı kart göstermek yerine faulle geçiştiriyor. Aynı oyuncumuz, bu sefer 58. dakikada yine sert bir faulle yere indiriliyor yine kartsız faulle geçiştiriliyor...

Hakemin bu acımasız tavrından cesaret almış olacaklar ki bu sefer aynı maçın 60. dakikasında Rafa Silva, çok ciddi sakatlanmaya yol açacak ve çok sert kasti tekme yiyor, hakemin cebinden sadece sarı kart çıkıyor!

Evet, sadece sarı kart çıkıyor...