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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 11 haftalık fikstür açıklandı: İşte derbi tarihleri! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 11 haftalık fikstür açıklandı: İşte derbi tarihleri!

        Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ise 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:58
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        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık porgram açıklandı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 7 ve 17. haftaları arasındaki derbi tarihleri şöyle:

        7. HAFTA

        27 Eylül Cuma

        20.00 Sivasspor - Başakşehir

        28 Eylül Cumartesi

        16.00 Samsunspor - Göztepe

        19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

        19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

        29 Eylül Pazar

        16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

        16.00 Trabzonspor - Konyaspor

        19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

        19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

        30 Eylül Pazartesi

        20.00 Kayserispor - Beşiktaş

        BAY: Hatayspor

        8. HAFTA

        4 Ekim Cuma

        20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

        5 Ekim Cumartesi

        13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK

        16.00 Göztepe - Sivasspor

        19.00 Başakşehir - Kayserispor

        19.00 Hatayspor - Trabzonspor

        6 Ekim Pazar

        13.30 Konyaspor - Eyüpspor

        16.00 Adana Demirspor - Samsunspor

        19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

        19.00 Galatasaray - Alanyaspor

        BAY: Fenerbahçe

        9. HAFTA

        19 Ekim Cumartesi

        13.30 Kayserispor - Gaziantep FK

        16.00 Trabzonspor - Başakşehir

        19.00 Eyüpspor - Göztepe

        19.00 Antalyaspor - Galatasaray

        20 Ekim Pazar

        13.30 Sivasspor - Hatayspor

        16.00 Beşiktaş - Konyaspor

        19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa

        19.00 Samsunspor - Fenerbahçe

        21 Ekim Pazartesi

        20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor

        BAY: Adana Demirspor

        10. HAFTA

        25 Ekim Cuma

        20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

        26 Ekim Cumartesi

        13.30 Hatayspor - Kayserispor

        16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

        19.00 Göztepe - Trabzonspor

        27 Ekim Pazar

        13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

        16.00 Alanyaspor - Antalyaspor

        19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

        28 Ekim Pazartesi

        17.00 Başakşehir - Eyüpspor

        20.00 Galatasaray - Beşiktaş

        BAY: Çaykur Rizespor

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        11. HAFTA

        1 Kasım Cuma

        20.00 Gaziantep FK - Göztepe

        2 Kasım Cumartesi

        13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

        16.00 Kayserispor - Adana Demirspor

        19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

        3 Kasım Pazar

        13.30 Konyaspor - Başakşehir

        16.00 Eyüpspor - Hatayspor

        16.00 Bodrum FK - Alanyaspor

        19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

        4 Kasım Pazartesi

        20.00 Samsunspor - Antalyaspor

        BAY: Galatasaray

        12. HAFTA

        8 Kasım Cuma

        20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

        9 Kasım Cumartesi

        13.30 Antalyaspor - Bodrum FK

        16.00 Hatayspor - Gaziantep FK

        19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor

        19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

        10 Kasım Pazar

        13.30 Göztepe - Konyaspor

        16.00 Galatasaray - Samsunspor

        19.00 Başakşehir - Beşiktaş

        19.00 Fenerbahçe - Sivasspor

        BAY: Alanyaspor

        13. HAFTA

        23 Kasım Cumartesi

        13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

        16.00 Kayserispor - Fenerbahçe

        16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

        19.00 Bodrum FK - Galatasaray

        24 Kasım Pazar

        13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

        16.00 Konyaspor - Hatayspor

        16.00 Samsunspor - Alanyaspor

        19.00 Beşiktaş - Göztepe

        25 Kasım Pazartesi

        20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

        BAY: Antalyaspor

        14. HAFTA

        29 Kasım Cuma

        20.00 Antalyaspor - Sivasspor

        30 Kasım Cumartesi

        13.30 Samsunspor - Bodrum FK

        16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

        19.00 Başakşehir - Göztepe

        19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

        1 Aralık Pazar

        16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

        19.00 Galatasaray - Eyüpspor

        2 Aralık Pazartesi

        20.00 Hatayspor - Beşiktaş

        20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

        BAY: Kasımpaşa

        15. HAFTA

        6 Aralık Cuma

        20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

        7 Aralık Cumartesi

        13.30 Konyaspor - Antalyaspor

        16.00 Göztepe - Adana Demirspor

        19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

        8 Aralık Pazar

        13.30 Eyüpspor - Samsunspor

        16.00 Kayserispor - Alanyaspor

        16.00 Sivasspor - Galatasaray

        19.00 Başakşehir - Hatayspor

        9 Aralık Pazartesi

        20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

        BAY: Bodrum FK

        16. HAFTA

        13 Aralık Cuma

        20.00 Bodrum FK - Sivasspor

        20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor

        14 Aralık Cumartesi

        16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

        19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

        15 Aralık Pazar

        13.30 Hatayspor - Göztepe

        16.00 Antalyaspor - Kayserispor

        19.00 Fenerbahçe - Başakşehir

        16 Aralık Pazartesi

        19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

        21.00 Galatasaray - Trabzonspor

        BAY: Samsunspor

        17. HAFTA

        20 Aralık Cuma

        20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

        21 Aralık Cumartesi

        16.00 Sivasspor - Samsunspor

        19.00 Beşiktaş - Alanyaspor

        22 Aralık Pazar

        13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

        16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

        16.00 Kayserispor - Galatasaray

        19.00 Trabzonspor - Bodrum FK

        23 Aralık Pazartesi

        20.00 Hatayspor - Adana Demirspor

        20.00 Başakşehir - Kasımpaşa

        BAY: Konyaspor

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