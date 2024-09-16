Ferdi Kadığlu: Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders...

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Geçtiğimiz hafta Brighton'da ilk maçına çıkan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basını The Athletic'e röportaj verdi.

"KÜME DÜŞMEK ÜZÜCÜYDÜ" İngiliz basınından The Athletic'e konuşan Kadıoğlu, Ağustos 2016'da 16 yıl, 326 günle Eredivisie'de Nijmegen'i temsil eden en genç oyuncu olduğunu ancak o sezon küme düştüklerini hatırlattı. "Küme düşmemiz üzücüydü ama genç bir oyuncu olarak kariyerim için süre almak önemliydi. Aslında o kadar da kötü değildi çünkü o sezon bana bir transfer kazandırdı" ifadelerini kullandı. REKLAM

"MOURİNHO'DAN ÖĞRENDİĞİM EN BÜYÜK DERS OYUN YÖNETİMİ" Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho hakkında görüş bildiren Ferdi, "O gerçekten her şeyi kazanmayı seviyor. Sadece maçı kazanmak istiyor. En önemli şey bu ve bunu başarmak için bazı numaraları var. Jose Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimiydi" diyen Ferdi Kadıoğlu, "Fabian (Hürzeler) da bize bundan bahsetti. 1-0 öndeyseniz veya sıkı bir maçsa bazı durumlarda akıllı olmak gerekir" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM" Brighton'a gelerek doğru bir karar verdiğini belirten milli futbolcu, "6 yıl oradaydım. Çok zor bir durumdu. Taraftarlar beni seviyor, ben de kulübü çok seviyorum. Özellikle büyük maçlarda o taraftarların önünde oynamak harikaydı. Çok gürültülüydü. Bazen düdük çalıyor ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşlarınızın ne dediğini anlamak dahi zor oluyor. Futbolla uyanıyorlar ve futbolla uyuyorlar ama bence Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti ve Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve sonrasında oyuncuları daha büyük takımlara sattılar. Yani plan harikaydı. Koç açıklamasında çok netti. Burada olmaktan çok mutluyum" diye ekledi.

"KENDİMİ HOCAYA GÖSTERMEM GEREKİYOR" Trendyol Süper Lig ile İngiltere Premier League'i kıyaslayan Ferdi Kadıoğlu, "Sahanın her iki tarafında da harika oyuncular var. Kendimi hocaya göstermem gerekiyor. Takıma ve lige uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Türkiye'de üç günde bir oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynuyorduk ama burada maç sırasında yoğunluk çok daha yüksek. Bu yüzden en büyük fark bu olacak" dedi.