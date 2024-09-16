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        Haberler Yaşam Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!

        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yeni bir mikrobiyalit (mercan) keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:09
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          Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nde mikrobiyalitlerin yoğun olarak görüldüğü noktada dalış yaptı.

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          Dernek Başkanı Cumali Birol'un da katıldığı dalışta, 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yeni bir mikrobiyalit tespit edildi.

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          Ölçülerek kayıt altına alınan mikrobiyalitin bugüne kadar Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü olduğu belirtildi.

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          Birol, gazetecilere, Van Gölü'ndeki yapıları keşfetmek için dalış etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

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          Son yaptıkları dalışta Van Gölü'nde bugüne kadar buldukları mikrobiyalitlerin en büyüğünü görüntülediklerini belirten Birol, "Bugün Van Gölü'nde 34 metre 60 santimetrelik bir mikrobiyalite denk geldik. Üst genişliği yaklaşık 15 metre olan bu mikrobiyalit, bugüne kadar Van Gölü'nde bulduğumuzun en yükseği" dedi.

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          Mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Birol, şunları kaydetti:

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          "Adilcevaz ve Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması noktasındaki çalışmalarımız devam etmekte. Mikrobiyalitler, palmiye ve sedir ağacını andırıyor. 

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          Eşsiz güzelliğiyle dalışseverleri, Van Gölü'ne bekliyoruz. Bugün en büyük mikrobiyaliti kayıt altına aldık. İleriki günlerde daha farklı mikrobiyalite rastlayacağımıza eminim."

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